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В Раде рассказали, когда с Порошенко снимут неприкосновенность
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РИА Новости

В Раде рассказали, когда с Порошенко снимут неприкосновенность

13:00 08.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что неприкосновенность с бывшего президента страны Петра Порошенко будет снята в начале 2020 года.
Ранее пресс-секретарь госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генпрокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены высшего совета юстиции. Директор бюро Роман Труба также сообщил, что Порошенко может стать подозреваемым по делу о незаконном назначении бывшего первого замглавы службы внешней разведки Сергея Семочко. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения.
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"Как и со всеми другими депутатами: неприкосновенность будет снята в начале следующего года", - заявил Разумков в интервью изданию "Новое время", отвечая на вопрос, что ждет Порошенко.
На уточняющий вопрос, будет ли отдельное голосование в Раде до конца года по этому вопросу, Разумков сказал, что не готов ответить.
"Вы мне задаете вопросы, которые не относятся к моей компетенции. Я же не генпрокурор, я — глава ВР (Верховной рады - ред.). Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержание, аресты — сугубо прерогатива генпрокурора. По состоянию на сегодня таких обращений от него к нам не поступало", - уточнил спикер.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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