В Раде рассказали, когда с Порошенко снимут неприкосновенность

КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что неприкосновенность с бывшего президента страны Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что неприкосновенность с бывшего президента страны Петра Порошенко будет снята в начале 2020 года.

Ранее пресс-секретарь госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генпрокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены высшего совета юстиции. Директор бюро Роман Труба также сообщил, что Порошенко может стать подозреваемым по делу о незаконном назначении бывшего первого замглавы службы внешней разведки Сергея Семочко. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения.

Акценты "Постой, паровоз": Порошенко надавал Зеленскому кучу советов

"Как и со всеми другими депутатами: неприкосновенность будет снята в начале следующего года", - заявил Разумков в интервью изданию "Новое время" , отвечая на вопрос, что ждет Порошенко.

На уточняющий вопрос, будет ли отдельное голосование в Раде до конца года по этому вопросу, Разумков сказал, что не готов ответить.