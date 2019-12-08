Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, выставивший монету 2016 года номиналом два рубля на продажу за миллиард, рассказал о том, как стал ее обладателем.
По словам мужчины, монету он получил среди прочей мелочи, которую ему дали на сдачу в обычном магазине.
"Ситуация в том, что монета является моей собственностью. Я заработал эти деньги, мне дали их в качестве сдачи. Все очень просто", — заявил продавец в комментарии РЕН ТВ.
Мужчина подчеркнул, что никого "не заставляет" покупать выставленный им на продажу экземпляр, и отметил, что монета заинтересует "не каждого коллекционера".
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