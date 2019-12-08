Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей

По словам мужчины, монету он получил среди прочей мелочи, которую ему дали на сдачу в обычном магазине.

Мужчина подчеркнул, что никого "не заставляет" покупать выставленный им на продажу экземпляр, и отметил, что монета заинтересует "не каждого коллекционера".