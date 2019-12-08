В ТЦ в Благовещенске задержали вооруженного ножом мужчину

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек - РИА Новости. В торговом центре В торговом центре Благовещенска задержали мужчину, у которого при себе был нож и "предмет, запрещенный к свободному обороту", задержанный доставлен в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает УМВД по Амурской области.

Уточняется, что сначала у мужчины на стоянке ТЦ произошел конфликт из-за оплаты проезда с водителем такси - мужчина угрожал таксисту ножом. Затем он зашел в торговый центр.

"Прибывшими сотрудниками Росгвардии и полиции неизвестный был задержан. При себе у мужчины находился предмет, запрещенный к свободному обороту. Личность задержанного установлена. Им оказался ранее судимый местный житель, 1986 года рождения. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела",- сообщает УМВД по Амурской области.