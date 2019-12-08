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2019-12-08T12:51+0300
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В ТЦ в Благовещенске задержали вооруженного ножом мужчину
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РИА Новости

В ТЦ в Благовещенске задержали вооруженного ножом мужчину

11:59 08.12.2019 (обновлено: 12:51 08.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек - РИА Новости. В торговом центре Благовещенска задержали мужчину, у которого при себе был нож и "предмет, запрещенный к свободному обороту", задержанный доставлен в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает УМВД по Амурской области.
Уточняется, что сначала у мужчины на стоянке ТЦ произошел конфликт из-за оплаты проезда с водителем такси - мужчина угрожал таксисту ножом. Затем он зашел в торговый центр.
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"Прибывшими сотрудниками Росгвардии и полиции неизвестный был задержан. При себе у мужчины находился предмет, запрещенный к свободному обороту. Личность задержанного установлена. Им оказался ранее судимый местный житель, 1986 года рождения. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела",- сообщает УМВД по Амурской области.
Как сообщается в одной из местных групп в Instagram, у задержанного мужчины при себе было 150 граммов тротила (капсульный заряд).
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Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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