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2019-12-08T12:50+0300
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Двери командного пункта РВСН проверили на прочность "ядерным взрывом"
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РИА Новости

Двери командного пункта РВСН проверили на прочность "ядерным взрывом"

11:45 08.12.2019 (обновлено: 12:50 08.12.2019)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" показал кадры испытаний дверей на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особоохраняемой территории.
Для испытаний двери весом около четырех тонн каждая смонтировали на полигоне в Ленинградской области.
Инженеры заложили 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, чтобы сымитировать ударную волну, равную по мощности настоящему ядерному взрыву.
В итоге конструкция выдержала удар, сохранив свою структуру и силовые элементы.
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Ракетные войска стратегического назначенияЛенинградская областьБезопасность
Популярные комментарии
Хочешь мира, готовься к войне ! Пусть бусурман видит и репу чешет .
8 декабря, 13:14
НЧНиколай Чельцов
1501002
готовится конечно. значит хочет мира. а что не надо?
8 декабря, 13:14
Boris Ru
1202001
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