Двери командного пункта РВСН проверили на прочность "ядерным взрывом"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" показал кадры испытаний дверей на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особоохраняемой территории.
Для испытаний двери весом около четырех тонн каждая смонтировали на полигоне в Ленинградской области.
Инженеры заложили 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, чтобы сымитировать ударную волну, равную по мощности настоящему ядерному взрыву.
В итоге конструкция выдержала удар, сохранив свою структуру и силовые элементы.
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