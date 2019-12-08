Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили друг друга с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости", — говорится в телеграмме, которую направил российский лидер своему белорусскому коллеге.
Путин высоко оценил прогресс интеграции, достигнутый двумя странами, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, а также развитие торгово-экономических и межрегиональных связей. Кроме того, по словам президента, за счет союзного бюджета Москва и Минск реализовали инновационные научно-технические программы и масштабные гуманитарные проекты.
"Этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства", — процитировала, в свою очередь, пресс-служба Лукашенко его поздравление.
Вчера, 01:01Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Глава республики также отметил совместные достижения Минска и Москвы за эти 20 лет: стороны координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Создано общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство, граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни, добавил Лукашенко.
По его словам, главная задача на сегодня — обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния граждан России и Белоруссии, "придать новую динамику реализации союзного договора, следуя принципам равноправия и доверия".
Договор об интеграции
Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.
Этим летом стороны решили разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
В субботу, 7 декабря, состоялись переговоры Путина и Лукашенко в Сочи, которые продлились пять часов.
Перед встречей президент России выразил надежду на то, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.
По итогам переговоров глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что стороны достигли прогресса по целому ряду направлений, в том числе по сельскому хозяйству, сфере связи, таможне, регулированию нефтяного рынка. Он добавил, что уже с понедельника Москва и Минск начнут детальную проработку указаний, полученных на встрече президентов, по дорожным картам.