Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

"Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости", — говорится в телеграмме, которую направил российский лидер своему белорусскому коллеге.

Путин высоко оценил прогресс интеграции, достигнутый двумя странами, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, а также развитие торгово-экономических и межрегиональных связей. Кроме того, по словам президента, за счет союзного бюджета Москва и Минск реализовали инновационные научно-технические программы и масштабные гуманитарные проекты.

"Этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства", — процитировала, в свою очередь, пресс-служба Лукашенко его поздравление.

Глава республики также отметил совместные достижения Минска и Москвы за эти 20 лет: стороны координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Создано общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство, граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни, добавил Лукашенко.

По его словам, главная задача на сегодня — обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния граждан России и Белоруссии, "придать новую динамику реализации союзного договора, следуя принципам равноправия и доверия".

Договор об интеграции

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.

Этим летом стороны решили разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

В субботу, 7 декабря, состоялись переговоры Путина и Лукашенко в Сочи, которые продлились пять часов.

Перед встречей президент России выразил надежду на то, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.