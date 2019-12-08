РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-08T09:20+0300
https://ria.ru/20191208/1562114130.html
Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
https://cdn24.img.ria.ru/images/155684/90/1556849046_0:0:3146:1770_1036x0_80_0_0_02fe8baba9a62482877ab01c2be933b4.jpg
РИА Новости

Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз

09:20 08.12.2019
1550
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о плане ввести три категории рабочих виз в случае победы на предстоящих декабрьских выборах.
Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либеральные демократы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум. Досрочные выборы стали результатом политического кризиса из-за Brexit.
"У нас будет (категория виз - ред.) "исключительный талант" - это ученые, гении от организации стартапов, люди, которые поспособствуют росту экономики Великобритании... прима-балерины, первые скрипки", - заявил Джонсон в интервью газете Sunday Times.
Он отметил, что таким людям не понадобится получать предложение о работе в стране, а визы им будут выдаваться оперативно.
Президент США Дональд Трамп выступает на ежегодной Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
6 декабря, 08:31Сказано в эфире
Разберется ли Трамп с невыдачей виз делегации России? Мнение экспертаПрезидент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН. Получится ли это сделать, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Павел Тарусин.
Во вторую категорию попадут квалифицированные работники, которые должны будут получить предложение о работе в Соединенном Королевстве. К третьей категории причислят тех, кто приезжает в страну "по отраслевому принципу" на короткое время на работу, для которой не требуется особая квалификация. В качестве примера Джонсон привел сезонных работников в сельском хозяйстве. Также премьер подчеркнул, что в рамках этой категории "нет пути к получению места жительства" в Британии.
Данная система будет организована по австралийскому образцу. Она позволит, по мнению премьера, вернуть контроль за британскими границами после выхода из ЕС. Джонсон подчеркнул, что нововведения сделают Британию "открытой для всего мира", несмотря на вероятное снижение числа мигрантов, приезжающих в королевство. Отмечается также, что трудовым мигрантам из Евросоюза и мира в целом будут предоставлены равные условия для работы в стране.
Также в рамках этих изменений будут расширены полномочия комитета по миграции.
271012
Обсудить 1
Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу Голос
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу "Голос"
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
В Тамбове погиб вице-губернатор, находившийся под домашним арестом
Научно-исследовательское судно Академик Мстислав Келдыш в Арктике
"Колоссальные риски при бурении". Когда рванет метановая бомба
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Медведев назвал условия заключения газового соглашения с Киевом
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Арсений Шульгин
Очевидец ДТП с сыном певицы Валерии рассказал подробности инцидента
Церемония соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири на Намском тракте у села Ус Хатын
Дело — труба: "Сила Сибири" не оставит места американскому СПГ
Ликвидация пожара в здании гостиницы Усадьба Ромашково в Одинцово
Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
Военнослужащие армии США во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
В России изменят состав сопроводительных документов на машину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:10Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
21:03ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
21:01В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
20:54В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
20:53Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
20:44В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
20:44В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
20:19В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
20:16Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
20:16Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры
20:03В Петрозаводске произошел пожар на складе
19:58Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
19:54Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
19:39Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
19:39В Наро-Фоминске ликвидировали пожар на автомойке
19:32Собянин исключил расширение границ Москвы
19:25Собянин не планирует побить рекорд Лужкова по пребыванию на посту мэра
19:22Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
19:16Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Лента новостейМолния