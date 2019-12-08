В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото

Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 6 декабря украинские силовики два раза нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 7 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольному республике населенному пункту Логвиново.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.