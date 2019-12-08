Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

Причину такой стоимости продавец объяснил тем, что монета 2016 года имеет дефект, который делает ее "редкой".

"Очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!)", – отметил владелец объявления.

По мнению продавца, монета представляет ценность для коллекционеров. Петербуржец также указал на возможность обмена, однако не уточнил его условия.