Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Причину такой стоимости продавец объяснил тем, что монета 2016 года имеет дефект, который делает ее "редкой".
"Очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!)", – отметил владелец объявления.
По мнению продавца, монета представляет ценность для коллекционеров. Петербуржец также указал на возможность обмена, однако не уточнил его условия.
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