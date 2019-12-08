Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

"После прекращения деятельности Советского Союза земли отдали новому молодому государству, без боя, без крови. Но вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку. А все ради бездумного, алчного, первоначального накопления капитала, ради набивания своих карманов и наполнения заграничных банковских счетов", — отметил Журавко.