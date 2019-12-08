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Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
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РИА Новости

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

05:14 08.12.2019 (обновлено: 13:46 08.12.2019)
18867
© Sergei SupinskyПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© Sergei Supinsky
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украина не благодарна за территории, подаренные советскими правителями, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
"Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, — оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло. В. Ленин создал квазигосударство — УССР. И. Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Н. Хрущев с "барского плеча" подарил Крым", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
По словам экс-парламентария, украинские власти "разбрасываются" историей и не дорожат тем, что им "просто так отдали то, что русским царям и могучей империи давалось кровью и потом".
"После прекращения деятельности Советского Союза земли отдали новому молодому государству, без боя, без крови. Но вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку. А все ради бездумного, алчного, первоначального накопления капитала, ради набивания своих карманов и наполнения заграничных банковских счетов", — отметил Журавко.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
00:58
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Именно из-за этого, считает политик, Крым вернулся в состав России, а Донбасс может отделиться от Украины.
Экс-депутат подчеркнул, что народы, которые не ценят историю и не передают ее новым поколениям, в результате теряют самобытность, государственность и "растворяются среди других народов".
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Обсудить 12
Алексей ЖуравкоСитуация на УкраинеДонбассВерховная Рада УкраиныКрымРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Это тоталитарные подарки, их навязали бедной Украине! Никто из украинцев этого не хотел, их и не спрашивали. Вот если бы Украину Польше подарили, тогда да, тогда бы дело другое. Трудолюбивые украинцы охотнее собирают польскую клубнику, чем плещутся в водах Черного моря на берегу Крыма.
8 декабря, 06:13
Naum Vygodsky
324713012
Если бы не эти тоталитарные подарки, Украины как государства вообще бы не было.
8 декабря, 07:41
Sergey Zaikin
7500010
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