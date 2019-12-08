Жириновский обвинил Ельцина в "главном преступлении в истории России"

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".

По мнению политика, руководители России, Белоруссии и Украины – Борис Ельцин , Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич – не имели полномочий заявить о ликвидации СССР

"Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну", – написал Жириновский в Telegram

Он считает события декабря 1991 года "захватом власти", который "привел к насилию, огромному числу жертв и разрушений".

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.