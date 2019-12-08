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Жириновский обвинил Ельцина в "главном преступлении в истории России"
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РИА Новости

Жириновский обвинил Ельцина в "главном преступлении в истории России"

02:20 08.12.2019
124961
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
По мнению политика, руководители России, Белоруссии и Украины – Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич – не имели полномочий заявить о ликвидации СССР.
"Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну", – написал Жириновский в Telegram.
Он считает события декабря 1991 года "захватом власти", который "привел к насилию, огромному числу жертв и разрушений".
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Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.
Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
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Станислав ШушкевичЛДПРЛеонид КравчукСНГМихаил ГорбачевБорис ЕльцинВладимир ЖириновскийБелоруссияСССРУкраина
Популярные комментарии
На референдуме люди проголосовали за СССР они пытались зашить свою страну в правовом поле. Исправлять ошибки надо, судить тех кто причастен к развалу страны и разграблению ресурсов обнищанию населения.
8 декабря, 08:22
Xotum Xotumav
22920101
СССР развалился потому, что не продолжили матриархальную революцию. Коммунизм в патриархальном обществе является утопией. В 1917 г большевики сделали матриархальную революцию, а не социалистическую. Впервые за 4000 лет женщина получила равные права с мужчиной. Но большевики не смогли провести сексуальную революцию. Большевики освободили пролетариат, но пролетариат возобновляется с помощью женщин. А женщинам не дали в свою собственность средства производства- своё тело. Только объявили, что в СССР нет секса. 60-70-х гг сексуальной революцией на западе перехватили инициативу в матриархальной революции. Женщина получила в свою собственность своё тело и могла решать , когда заниматься воспроизводством пролетариата и с кем. Или могла отложить производственный процесс производства ребенка на не определенное время. С тех пор запад стал прогрессивным поборником матриархата, а в СССР стал усиливаться патриархальные тенденции. Патриархальные тенденции разрушили СССР.
8 декабря, 03:43
Олег Ефимов
510211121
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