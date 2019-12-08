Жириновский обвинил Ельцина в "главном преступлении в истории России"

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
По мнению политика, руководители России, Белоруссии и Украины – Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич – не имели полномочий заявить о ликвидации СССР.
"Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну", – написал Жириновский в Telegram.
Он считает события декабря 1991 года "захватом власти", который "привел к насилию, огромному числу жертв и разрушений".
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Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.
Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
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