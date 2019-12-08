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2019-12-08T14:17+0300
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Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
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РИА Новости

Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

01:11 08.12.2019 (обновлено: 14:17 08.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
По ее словам, она провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я рада отметить, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями (Украины. — Прим. ред.) о политике, которая ляжет в основу нового трехлетнего соглашения о кредитовании на четыре миллиарда единиц специальных прав заимствования (5,5 миллиарда долларов. — Прим. ред.). Это соглашение нужно будет одобрить руководству МВФ и совету управляющих", — говорится в заявлении Георгиевой.

"Президент (Зеленский. — Прим. ред.) и я договорились, что экономический успех Украины критически зависит от укрепления верховенства права, улучшения судебной системы и сокращения роли специальных интересов в экономике, а также мы согласились в том, что важно защитить завоевания, достигнутые в очищении банковской системы, и возместить большие убытки для налогоплательщиков из-за санации банков", — заявила Георгиева.
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
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Ситуация на УкраинеМВФУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Конечно радость денег дадут, новый президент и команда то же должны себе обеспечить безбедную старость.По требованию МВФ земельку распродадут, газ и электро энергию до европейских высот поднимут, народ в счастье и благополучии заживет "Сала Украине"
8 декабря, 01:35
Иван Чай
179291208
На дурака не нужен нож. Ему покажешь медный грош - и делай с ним что хошь! 😃
8 декабря, 03:52
ssantipiat
19840003
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