Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

"Я рада отметить, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями (Украины. — Прим. ред.) о политике, которая ляжет в основу нового трехлетнего соглашения о кредитовании на четыре миллиарда единиц специальных прав заимствования (5,5 миллиарда долларов. — Прим. ред.). Это соглашение нужно будет одобрить руководству МВФ и совету управляющих", — говорится в заявлении Георгиевой.

"Президент (Зеленский. — Прим. ред.) и я договорились, что экономический успех Украины критически зависит от укрепления верховенства права, улучшения судебной системы и сокращения роли специальных интересов в экономике, а также мы согласились в том, что важно защитить завоевания, достигнутые в очищении банковской системы, и возместить большие убытки для налогоплательщиков из-за санации банков", — заявила Георгиева.