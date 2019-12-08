Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

В документе также содержатся соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на эти цели.

Кроме того, отмечается, что Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования провело мониторинг оплаты труда учителей. Он показал, что во всех регионах, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей, где зарплата рассчитывается на основе стоимости человеко-часа, для учителей установлены минимальные оклады при работе на одну ставку — 18 уроков в неделю.