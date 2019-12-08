Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
В документе также содержатся соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на эти цели.
Кроме того, отмечается, что Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования провело мониторинг оплаты труда учителей. Он показал, что во всех регионах, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей, где зарплата рассчитывается на основе стоимости человеко-часа, для учителей установлены минимальные оклады при работе на одну ставку — 18 уроков в неделю.
Согласно мониторингу, оклады педагогов в разных регионах сильно разнятся — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи рублей в Приморье.
6 декабря, 15:32Будут ли учителя получать одинаковую зарплату? Мнение экспертовВ России следует сформировать общую систему оплаты труда педагогов и ликвидировать зарплатное неравенство. Официальные лица, депутаты и представители профсоюзов рассказали о перспективах реализовать такое решение в стране.