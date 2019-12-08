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Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
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РИА Новости

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

01:05 08.12.2019 (обновлено: 05:18 08.12.2019)
41951
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе школы №76 в Екатеринбурге
Преподаватель в пустом учебном классе школы №76 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
В документе также содержатся соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на эти цели.
Кроме того, отмечается, что Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования провело мониторинг оплаты труда учителей. Он показал, что во всех регионах, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей, где зарплата рассчитывается на основе стоимости человеко-часа, для учителей установлены минимальные оклады при работе на одну ставку — 18 уроков в неделю.
Согласно мониторингу, оклады педагогов в разных регионах сильно разнятся — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи рублей в Приморье.
Урок в школе
6 декабря, 15:32
Будут ли учителя получать одинаковую зарплату? Мнение экспертовВ России следует сформировать общую систему оплаты труда педагогов и ликвидировать зарплатное неравенство. Официальные лица, депутаты и представители профсоюзов рассказали о перспективах реализовать такое решение в стране.
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Виктор БасюкМинпросвещенияМинистерство труда и социальной защиты РФКомитет ГД по образованиюГосдума РФМоскваРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Хорошая идея. Но сейчас для реализации время не подошло. Вот к 24-му году - самое то будет. Учителя должны быть к власти лояльными, потому что избирательные участки в большинстве своём находятся в школах, и большинство членов избирательных комиссий - учителя. Переписывать бюллетени под страхом быть пойманным и примерно наказанным - тут мотивация нужна ))
8 декабря, 03:14
Станислав Попов
381210018
Я учитель. Неоднократно работал в комиссиях, бывал наблюдателем от партии, общался с коллегами с других участков и не разу не сталкивался с какими либо переписываниями и прочими нарушениями. Самое большее- директора обязывают обеспечить 100% явку учителей на выборы, а на сам выбор он повлиять не может.
8 декабря, 05:12
BBujhm
24330016
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