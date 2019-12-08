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Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
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РИА Новости

Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс

00:58 08.12.2019 (обновлено: 11:51 08.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Так он прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который предположил, что после саммита в "нормандском формате" может случиться как и прекращение внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны, так и его эскалация.
"Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", — написал Соловьев в своем телеграм-канале.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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Ситуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)"Нормандская четверка"ДонбассВладимир ПутинФранцияРоссияПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Похоже на встрече в Париже проект "украина" и закроют). А малыш Зе сыграет по итогу для старших на рояле.
8 декабря, 03:04
СССармат Саныч
2574952045
По сути, он признал, что его же программы и есть "та самая чушь", впариваемая россиянам.
8 декабря, 07:36
Игорь Невменяемый
22010338
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