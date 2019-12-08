РЖД вводят новый график движения поездов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. РЖД с воскресенья вводят новый график движения на 2019-2020 годы, в котором увеличат количество поездов дальнего следования, в том числе двухэтажных, ускорят 334 состава и добавят электричек.

РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. "Восьмого декабря 2019 года в 00.00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2019/2020 годы. График будет действовать в течение года", — говорится в сообщении компании.

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 583 пары в 433 сообщениях (в графике движения на 2018/2019 годы – 567 пар в 415 различных сообщениях). Количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" увеличится с 358 до 377 и составит 64,7% от общего числа пассажирских поездов.

Составов побольше, в пути - побыстрее

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров отмечал, что новый график предусматривает рост объемов движения во всех видах перевозок. Так, особенностью этого графика является увеличение числа дневных пассажирских поездов, в том числе составами "Ласточка" на семи маршрутах.

На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах назначены 46 новых поездов (Ростов – Краснодар – Туапсе, Омск – Владивосток, Москва – Муром – Нижний Новгород, Москва – Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск и др.).

Будет расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава: до 17 пар поездов на 13 маршрутах (было 11 пар на девяти маршрутах). Так, например, с 8 декабря новый двухэтажный поезд будет обеспечивать перевозку пассажиров на маршруте Москва – Пенза, с 25 декабря – на маршруте Москва – Брянск.

Особое внимание компания уделит скоростному движению: в новом графике ускорено 334 пассажирских поезда дальнего следования. "Треть всех поездов (334 поезда) будут ускорены: из них 47 поездов – от 30 до 60 минут, а 44 поезда – свыше часа (например, поезд № 5/6 Астрахань – Москва сократил время в пути на 3 часа 33 минуты, № 13/14 Новокузнецк – Санкт-Петербург – на 1 час 23 минуты, № 133/134 Томск – Анапа – на 3 час 12 минут и др.)", - говорится в сообщении РЖД.

Электрички

Общие размеры пригородного движения в графике 2019/2020 года увеличились на 188 пар поездов и составили 3926 пар. Прежний график предусматривал 3738 пар.

В новом расписании, которое начинает действовать с 8 декабря, 434 пары будут сформированы составами "Ласточка" (в 2018/2019 годах – 312 пар). В том числе, 259 пар на Московской железной дороге, 111 пар – на Октябрьской железной дороге, 17,5 пары – на Свердловской железной дороге, 21,5 пары на Калининградской железной дороге и 25 пар на Северо-Кавказской железной дороге).

Международные перевозки

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Китай, Монголию и другие) по 15 маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония).

В графике на 2019/2020 годах назначены следующие новые международные поезда: Андижан – Уфа, Новороссийск – Баку, Гомель – Новозыбков.