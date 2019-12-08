Как "потаенный лик Христа" из Архыза стал загадкой для науки

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. В горном районе Архыз в Карачаево-Черкесии на одной из скал запечатлен лик Иисуса Христа, который местные жители называют потаенным. Он был явлен при загадочных обстоятельствах всего 20 лет назад. Ученые спорят о его происхождении, а верующие говорят о мистической силе этого образа. В тайнах кавказского изображения Христа разбирался корреспондент РИА Новости.

Отшельник

В конце 80-х в маленьком селе Нижний Архыз не пойми откуда появился старичок. Он был одет неприметно, ходил с палкой и ни с кем не разговаривал. Это не на шутку обеспокоило астрофизиков, которые работали в обсерватории неподалеку. Когда старик исчезал, его пытались найти в окрестных лесах — безуспешно.

Ученые видели его всего несколько раз. И, что странно, всегда у горы Мицешт, возвышающейся над долиной реки Большой Зеленчук.

И однажды, в конце 90-х, старец неожиданно пришел к местным жителям Сергею и Анатолию Варченко. Он представился Иваном Ильичом и рассказал, что в горах Нижнего Архыза спрятан нерукотворный лик Иисуса Христа. Братья поверили отшельнику и приступили к поискам.

Однако им постоянно мешала неведомая сила: то они заблудятся, то не дойдут до вершины скалы, где предположительно находится образ. Как потом вспоминал Сергей Варченко, мимо загадочного лика Христа они проходили аж семь раз. И наконец...

"Метр за метром я поднимался наверх по крутому склону. Лил дождь, сверкали молнии, грязь липла к ботинкам. Подъем давался невероятно тяжело. Я цеплялся за ветки и корни деревьев, но все равно шел. Как выбрался на площадку — не знаю. Помню только, что почувствовал на себе взгляд, прямой, спокойный. Взгляд, который ни с чем не спутаю и не забуду никогда", — вспоминает Сергей Варченко.

Он обернулся и увидел на склоне скалы большой мужской портрет, размером почти с самого Сергея — около полутора метров в высоту. Этот образ Сергею был хорошо знаком, ведь его можно увидеть на иконе "Спас Нерукотворный": длинные волосы, плавные черты лица и пронзительный взгляд.

Братья Варченко рассказали односельчанам об обнаруженном лике Христа. Но когда жители Нижнего Архыза в один из солнечных дней пришли к скале, то ничего не увидели. Оказывается, лик отчетливо проступает только утром или вечером.

Через полтора года после этих событий загадочный отшельник Иван Ильич умер. Однако дом, в котором он жил, так и стоит в лесу.

Место испытаний

Конечно, как только лик Христа был явлен, к нему сразу же потянулись паломники. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) был одним из первых, кто молился тогда перед этим образом.

"Я в то время был студентом семинарии и прекрасно помню, как мы взбирались по опасному склону. Хватались за деревья, чтоб не упасть, и держали друг друга", — рассказывает архиерей.

Свои первые впечатления от увиденного образа он отчетливо помнит и спустя 20 лет. Прежде всего его поразил пронзительный взгляд Спасителя.

"Когда ты молишься перед этим ликом, то хорошо ощущаешь, что становишься перед Вечностью. Это удивительный взгляд, доброта, которая особенно ощущается здесь, в горах. Я ведь родился и вырос здесь. Горы — это всегда место испытаний не только для тебя самого, но для людей, находящихся рядом. Испытание на взаимовыручку и на готовность даже пожертвовать собой", — признается владыка в беседе с РИА Новости.

Загадочный образ Спасителя находится в весьма труднодоступном месте, чуть ли не на самом краю отвесной скалы. И только недавно для безопасности паломников и туристов там сделали лестницу.

"Точнее, это целый каскад лестниц. Но все равно дорога к лику Христа очень трудна. К середине пути даже у крепких мужчин появляется одышка. Но, что удивительно, к образу идут и старики и дети — они как-то умудряются находить в себе силы. Потому что в конце пути, когда ты видишь образ, пронзительный взгляд Спасителя, усталость улетучивается", — рассказывает корреспонденту РИА Новости православный журналист Александр Егорцев, неоднократно бывавший здесь.

Мистификация художника?

Возможно, многочисленных паломников влечет загадка происхождения образа. Есть даже поверье, что он был явлен чудесным образом. Однако специалисты уверены в его рукотворном происхождении. Вот только они ожесточенно спорят о времени создания. И некоторые зацепки у них есть.

Летом 1888 года по архызским горам путешествовал известный художник и археолог Дмитрий Струков. На берегах Большого Зеленчука он случайным образом наткнулся на могильную плиту, изрезанную греческими буквами. Попытался прочесть надпись, не преуспел. Его коллега Всеволод Миллер, изучив плиту, пришел к выводу, что это древнеосетинский язык, для письменного варианта которого использовался греческий алфавит.

Попутно Струков перерисовывал фрески древних храмов, построенных в Архызе в начале X века. И возможно, он и запечатлел лик на одной из скал, подражая древним художникам.

"Может быть, там и был какой-то образ, а Струков его просто дорисовал. Во всяком случае, это изображение создано не так давно", — утверждает в беседе с РИА Новости сотрудница Нижне-Архызского музея Валентина Трифонова.

Впрочем, у этой версии есть одно существенное но: путешествие художника по Кавказу подробно задокументировано и о наскальных рисунках нигде не упоминается. Вдобавок ученые сделали анализ краски архызского лика и поняли, что она гораздо старше времен, когда жил Струков.

Однако именно найденная им могильная плита привлекла в Архыз исследователей, обнаруживших тут многочисленные погребения. А местный краевед Василий Сысоев выяснил, что часть здешних пещер имеет искусственное происхождение. Их выдолбили примерно в X веке — но для чего?

Ориентир для караванов

В начале X века Константинопольский патриарх Николай Мистик направляет на Северный Кавказ миссионеров. И именно в долине реки Большой Зеленчук появляются храмы. Первый, Георгиевский, был кафедральным, его возвели в 916 году. Другие два построили спустя примерно 50-70 лет. По их наличию ученые предположили, что именно здесь находился главный город древнего осетинского государства — Магас (или Маас). А в окрестностях, по всей видимости, селились греческие монахи. Именно они и могли оставить образ Христа на горе Мацешт.

"Судя по стилю и технике написания, создатель образа был хорошо знаком с византийской иконописью, а возможно, был выходцем из Византии. Скорее всего, он жил в келье на склоне ущелья. Стена его жилища, возможно, обрушилась, и лик стал явлен. А может, это был домовый храм", — допускает владыка Феофилакт.

Таких образов было очень много. Архиепископ отметил, что еще в первое посещение скалы с ликом Христа услышал от местных, что на одной из соседних гор скрыт похожий лик Богоматери. То есть в окрестностях древнего Магаса могла быть целая монашеская республика.

Некоторые специалисты сомневаются, что здесь жили монахи. Во-первых, неподалеку проходил Великий шелковый путь, всегда оживленный. Кроме того, находившийся рядом город Магас, скорее всего, был гораздо крупнее, чем принято представлять.

"Город был большой, занимал 63 гектара и по площади превосходил Древние Афины. И он стоял как раз на Великом шелковом пути из Константинополя в Китай", — отмечает археолог Сергей Кузнецов.

Поэтому вполне возможно, что лик Христа иконописцы оставили на господствующей над зеленчукской долиной скале для невидимой защиты многочисленных караванов. А еще образ вполне мог служить ориентиром для путников.

Возможно также, как считают некоторые краеведы, иконописцы создали икону в качестве оберега Магаса во время эпидемии чумы в XII-XIII веках. В пользу этой версии говорит тот факт, что лик Христа как раз обращен туда, где некогда был древний город.