Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туроператоры составили рейтинги самых дорогих туров, которые приобрели российские туристы на Новый год, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службах компаний.

За 8,4 миллиона рублей два путешественника отдохнут две недели в пятизвездочном отеле на Мальдивах по системе "все включено". За перелет пришлось доплачивать отдельно.

Вторую строчку у туроператора занял Таиланд. За двухнедельный отдых в "пятерке" на Пхукете двое российских туристов заплатили 5,2 миллиона рублей.

ОАЭ оказались на третьем месте в рейтинге дорогих туров: двое взрослых и трое детей слетают в Абу-Даби из Москвы бизнес-классом и проведут в отеле класса "пять звезд Deluxе" две недели за 3,3 миллиона рублей.

Примерно 2,6 миллиона рублей заплатила семья (двое взрослых и столько же детей) за проживание на Маврикии.

Замкнул пятерку самых дорогих новогодних направлений остров Бали. Стоимость тура составила 2,1 миллиона рублей.

Похоже выглядит рейтинг самых дорогих туров и у другого оператора. На первом месте Мальдивы: девять дней с перелетом в бизнес-классе пятерым путешественникам стоил более 3,2 миллиона рублей.