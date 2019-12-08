Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туроператоры составили рейтинги самых дорогих туров, которые приобрели российские туристы на Новый год, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службах компаний.
За 8,4 миллиона рублей два путешественника отдохнут две недели в пятизвездочном отеле на Мальдивах по системе "все включено". За перелет пришлось доплачивать отдельно.
Вторую строчку у туроператора занял Таиланд. За двухнедельный отдых в "пятерке" на Пхукете двое российских туристов заплатили 5,2 миллиона рублей.
ОАЭ оказались на третьем месте в рейтинге дорогих туров: двое взрослых и трое детей слетают в Абу-Даби из Москвы бизнес-классом и проведут в отеле класса "пять звезд Deluxе" две недели за 3,3 миллиона рублей.
Примерно 2,6 миллиона рублей заплатила семья (двое взрослых и столько же детей) за проживание на Маврикии.
Замкнул пятерку самых дорогих новогодних направлений остров Бали. Стоимость тура составила 2,1 миллиона рублей.
8 ноября, 08:00Новый год—2020Где встретить Новый год — 2020
Похоже выглядит рейтинг самых дорогих туров и у другого оператора. На первом месте Мальдивы: девять дней с перелетом в бизнес-классе пятерым путешественникам стоил более 3,2 миллиона рублей.
Вторую и третью строчку занимают ОАЭ (куда отправятся пять человек за почти 2,7 миллиона рублей) и Мексика (трое путешественников поедут в эту страну за 2,25 миллиона). Замыкают пятерку Пхукет (семь взрослых туристов за 2,17 миллиона) и Бали (тур на четырех человек стоил 1,6 миллиона рублей).