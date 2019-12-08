Эксперты назвали цену самых дорогих авиабилетов на Новый год

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Специалисты проанализировали бронирование авиабилетов с датой путешествия в новогодние праздники и нашли самые дорогие заказы на текущий момент, сообщает Туту.ру.

В основном в подборку попали заказы из Москвы и Санкт-Петербурга, где туристы выбирали перелет за границу туда-обратно. В рейтинге оказался единственный перелет из региона: Сочи — Торонто.

Дороже всего клиентам сервиса — семейной паре с тремя детьми — обошлись билеты из Петербурга в Дубай. За перелет в обе стороны в экономклассе они отдали 540 тысяч рублей. На втором месте в списке — бронь по маршруту Москва — Самуи (Таиланд). За три билета туда-обратно семейная пара с ребенком-дошкольником заплатила 243 тысячи рублей. Почти 200 тысяч стоил перелет двум путешественницам из Москвы в Коломбо (столица Шри-Ланки).

В рейтинг попали и любители соло-путешествий. Более 130 тысяч рублей отдала за перелет в бизнес-классе в Дубай и обратно туристка из Москвы. Еще одна москвичка купила билет в один конец за 120 тысяч рублей в Финикс (США), другая — за 114 тысяч рублей слетает в Канкун (Мексика) и обратно.