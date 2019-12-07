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На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
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РИА Новости

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

23:59 07.12.2019
15608
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о восьми погибших и 32 пострадавших. Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция возбудила уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека.
"В связи с трагедией, произошедшей в городе Одесса, которая в результате пожара 4 декабря 2019 привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить на Украине 8 декабря 2019 года днем ​​траура", - говорится в тексте указа.
Зеленский также постановил в день траура на всей территории Украины приспустить государственные флаги на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций и отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
Последствия пожара в колледже в Одессе
Вчера, 20:54
В Одессе нашли тела еще двух погибших при пожаре в колледже
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Пожар в одесском колледжеСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийОдессаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А траур по погибшим в Одесском Доме профсоюзов так и не объявили?
8 декабря, 02:49
Sergey Nikolayev Nikolayev
5700303
За Одессу все бандерлоги ещё ответят по полной программе. Если думаете что забыли не надейтесь.
8 декабря, 00:39
vadimbelomor
5300006
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