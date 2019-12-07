На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о восьми погибших и 32 пострадавших. Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция возбудила уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека.