На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о восьми погибших и 32 пострадавших. Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция возбудила уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека.
"В связи с трагедией, произошедшей в городе Одесса, которая в результате пожара 4 декабря 2019 привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить на Украине 8 декабря 2019 года днем траура", - говорится в тексте указа.
Зеленский также постановил в день траура на всей территории Украины приспустить государственные флаги на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций и отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.