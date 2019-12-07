В ЕП призвали Еврокомиссию поддержать мирный процесс на Украине

РИМ, 7 дек - РИА Новости. Вкладом нового состава Еврокомиссии в наладившийся процесс урегулирования на востоке Украины станет его конструктивная поддержка без обострения разногласий между сторонами, считает заместитель председателя Европарламента Фабио Массимо Кастальдо.
"Я надеюсь, что новая Еврокомиссия сыграет конструктивную роль в сопровождении мирного процесса, который, как мне кажется, получил наконец положительный вектор развития. Эти шаги включают в себя обмен заключёнными и развитие экономик конфликтных регионов. В подобной фазе задачей властей ЕС является поддержка мирного процесса без того, что обострять противоречия между сторонами", - заявил он РИА Новости на полях международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
По словам итальянского политика, подобный подход позволить не вносить напряженности в переговоры в обстановке, "которая наконец стала дружественной".