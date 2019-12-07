В Одессе нашли тела еще двух погибших при пожаре в колледже

КИЕВ, 7 дек – РИА Новости. Тела еще двоих погибших извлекли спасатели из-под завалов одесского колледжа, таким образом количество погибших возросло до семи человек, сообщила в субботу Госслужба Украины по ЧС.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. По состоянию на субботу работа по ликвидации пожара продолжается. Ранее сообщалось о пяти погибших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека.
"В 16:30 (17.30 мск - ред.) во время разбора завалов обнаружены тела еще двух человек", - сообщила пресс-служба в Facebook.