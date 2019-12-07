РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T20:32+0300
https://ria.ru/20191207/1562104283.html
Виновник ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишался прав за пьяное вождение
https://cdn23.img.ria.ru/images/156210/28/1562102837_0:71:1032:652_1036x0_80_0_0_036b73c7fc38086c3f66c1e199d39958.jpg
РИА Новости
Виновник ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишался прав за пьяное вождение
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Водителя, спровоцировавшего ДТП с множеством пострадавших детей в Нижнем Новгороде, ранее лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
2019-12-07T20:03+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/156210/28/1562102837_0:71:1032:652_1200x0_80_0_0_30f2f107b92d85ce35fa6b8a8229dcb1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156210/28/1562102837_0:0:1032:774_1200x0_80_0_0_bc2d0a9cf1896d626a993757981e63e6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156210/28/1562102837_129:0:903:774_1200x0_80_0_0_59c60d46e7d4866e0bb7387d967bcb5b.jpg

Виновник ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишался прав за пьяное вождение

20:03 07.12.2019 (обновлено: 20:32 07.12.2019)
1611
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Водителя, спровоцировавшего ДТП с множеством пострадавших детей в Нижнем Новгороде, ранее лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького. По предварительным данным МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов. В результате ДТП пострадали десять школьников и двое взрослых, одна из взрослых скончалась.
"Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Водители отправлены на медэкспертизу, но пока результатов нет. Ранее водитель Toyota лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек", - рассказали в ГИБДД.
0102403
Обсудить 0
ДТП в Нижнем НовгородеНижний НовгородПроисшествия
Рекомендуем
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
После крупного ДТП в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Угрозы жизни детей, пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде, нет
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Умерла учительница, сбитая автомобилем возле театра в Нижнем Новгороде
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Виновник ДТП в Нижнем Новогороде отказался от медосвидетельствования
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Погибшая в ДТП в Нижнем Новгороде оказалась мамой одной из учениц
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил на перекрестке девять человек
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Газовое оборудование в Львовской области Украины
"Нафтогаз" прокомментировал предложение Медведева по газу
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Попавшая в ДТП в Нижнем Новгороде Toyota принадлежит экс-полицейскому
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху раскрыл детали телефонного разговора с Путиным
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде
Мужчина открывает дверь автомобиля
Власти рассказали, каким машинам потребуется сопроводительный документ
37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты Миссис Земной шар – 2020
Россиянка выиграла конкурс "Миссис Земной шар"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Названы три этапа старения человека
08:32Площадь пожара в гостинице в Одинцово достигла 800 квадрантных метров
08:31В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек
08:24В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:22СМИ: в США чиновница требует $47 тысяч за украденные из багажа вещи
08:11В Одинцово загорелось деревянное здание на площади 400 метров
07:41Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
07:31В Индии не менее 32 человек погибли при пожаре на фабрике
Лента новостейМолния