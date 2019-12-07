Виновник ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишался прав за пьяное вождение
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Водителя, спровоцировавшего ДТП с множеством пострадавших детей в Нижнем Новгороде, ранее лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Водителя, спровоцировавшего ДТП с множеством пострадавших детей в Нижнем Новгороде, ранее лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького. По предварительным данным МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов. В результате ДТП пострадали десять школьников и двое взрослых, одна из взрослых скончалась.
"Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Водители отправлены на медэкспертизу, но пока результатов нет. Ранее водитель Toyota лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек", - рассказали в ГИБДД.
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