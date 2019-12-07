Виновник ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишался прав за пьяное вождение

"Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Водители отправлены на медэкспертизу, но пока результатов нет. Ранее водитель Toyota лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек", - рассказали в ГИБДД.