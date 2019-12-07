Татарстан благодарен за выбор Казани для ЧЕ по водным видам спорта

В субботу в ходе заседания бюро Европейской лиги плавания (LEN) в Глазго члены бюро единогласно присудили Казани право проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2024 году и чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2021 года. В презентации заявки Казани, в частности, приняли участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов, член бюро Международной федерации плавания Владимир Сальников, член бюро LEN Алексей Власенко. Как отметил Сальников, Казань уже давно стала вторым домом для всех, кто связан с водными видами спорта в России. По его мнению, нет сомнений, что соревнования пройдут на самом высоком уровне.