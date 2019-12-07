Татарстан благодарен за выбор Казани для ЧЕ по водным видам спорта

КАЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Татарстан благодарен руководству Европейской лиги плавания за выбор Казани местом проведения чемпионата Европы по водным видам спорта и первенства по плаванию на короткой воде, президентом республики Рустамом Миннихановым поставлена задача начать необходимую подготовительную работу, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
В субботу в ходе заседания бюро Европейской лиги плавания (LEN) в Глазго члены бюро единогласно присудили Казани право проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2024 году и чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2021 года. В презентации заявки Казани, в частности, приняли участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов, член бюро Международной федерации плавания Владимир Сальников, член бюро LEN Алексей Власенко. Как отметил Сальников, Казань уже давно стала вторым домом для всех, кто связан с водными видами спорта в России. По его мнению, нет сомнений, что соревнования пройдут на самом высоком уровне.
"Да, мы подавали заявку на проведение этих мероприятий в Казани. В частности, вопрос этот обсуждался на личной встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с главой Европейской лиги господином Барелли в начале октября. Благодарны членам бюро за единогласное решение выбрать именно Казань местом проведения чемпионата Европы по водным видам спорта и первенства по плаванию на короткой воде", - сказала Галимова.
По информации собеседницы агентства, президентом республики уже поставлена задача начать всю необходимую подготовительную работу к проведению соревнований.