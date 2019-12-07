В Госдуме оценили планы США по санкциям против "Северного потока — 2"

Ранее в законопроект о национальной обороне США на 2020 год были внесены санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2", которые должны коснуться судов, прокладывающих трубопровод, а также руководителей компаний, связанных с этими судами. В частности, им могут отказать в выдаче виз и заблокировать транзакции, связанные с их собственностью в США.

"Они (США – ред.) цинично продавливают свои интересы с одной стороны, но также это попытка найти новые струны в санкционной политике", - сказал РИА Новости Новиков.

Депутат подчеркнул, что санкции могут стать "значительным препятствием" для того, чтобы строительство трубопровода было завершено, но выразил уверенность в том, что эти препятствия удастся преодолеть.

"В строительстве газопровода заинтересованы и российская сторона, и наши партнеры. Он неслучайно появился, неслучайно ведется строительство. Газопровод очень нужен для обеспечения энергобезопасности Европы. Именно для обеспечения энергобезопасности, а не для создания энергозависимости, как это пытаются представить люди в Вашингтоне", - отметил Новиков.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.