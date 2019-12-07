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В Госдуме оценили планы США по санкциям против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Госдуме оценили планы США по санкциям против "Северного потока — 2"

18:22 07.12.2019
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал инициативу США ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2" попыткой американских законодателей найти "новые струны" в санкционной политике.
Ранее в законопроект о национальной обороне США на 2020 год были внесены санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2", которые должны коснуться судов, прокладывающих трубопровод, а также руководителей компаний, связанных с этими судами. В частности, им могут отказать в выдаче виз и заблокировать транзакции, связанные с их собственностью в США.
"Они (США – ред.) цинично продавливают свои интересы с одной стороны, но также это попытка найти новые струны в санкционной политике", - сказал РИА Новости Новиков.
Депутат подчеркнул, что санкции могут стать "значительным препятствием" для того, чтобы строительство трубопровода было завершено, но выразил уверенность в том, что эти препятствия удастся преодолеть.
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"В строительстве газопровода заинтересованы и российская сторона, и наши партнеры. Он неслучайно появился, неслучайно ведется строительство. Газопровод очень нужен для обеспечения энергобезопасности Европы. Именно для обеспечения энергобезопасности, а не для создания энергозависимости, как это пытаются представить люди в Вашингтоне", - отметил Новиков.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
16190412
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Дмитрий НовиковСеверный поток — 2Госдума РФСШАЭкономика
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