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2019-12-07T18:15+0300
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СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"

15:45 07.12.2019 (обновлено: 18:15 07.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, сообщил Bloomberg.
По информации агентства, ограничительные меры коснутся судов, которые прокладывают трубопровод, и руководителей связанных с ними компаний. Им могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США.
Президент РФ Владимир Путин
6 декабря, 14:34
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Сенаторы намерены настаивать, чтобы законопроект был принят именно в такой редакции, поскольку они разочарованы неспособностью президента Дональда Трампа помешать реализации проекта, пишет Bloomberg.
Ранее о планах включить санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. По его словам, представители верхней палаты конгресса вынуждены пойти на такой шаг, поскольку "окно возможностей закрывается" и большая часть газопровода уже построена. По мнению политика, угроза ограничительных мер заставит строительные компании отказаться от участия в проекте. А если санкции будут применены, то, считает Риш, России придется искать новых подрядчиков.
Американский сенатор Крис Мерфи
4 декабря, 22:55
Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
4 декабря, 09:17Сказано в эфире
"Политическая игра". Киев и Берлин ссорятся из-за "Северного потока-2"В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку-2". В эфире радио Sputnik эксперты поделились своей точкой зрения по этому вопросу.
В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.
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Сенат СШАСеверный поток — 2Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Читайте выше. Американские потуги обречены на провал. Впрочем как всегда, что с СП1, что с Турецкими Потоками, что с Сирией, что с Венесуэлой, что с Ираком, что с Русским Крымом. Кто ещё не пинал гегемона?)
7 декабря, 16:07
СССармат Саныч
144800515
Новый оборонный бюджет начинает действовать каждое 1 октября.
7 декабря, 15:53
uo ou
79900013
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