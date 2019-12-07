СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"

По информации агентства, ограничительные меры коснутся судов, которые прокладывают трубопровод, и руководителей связанных с ними компаний. Им могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США

Сенаторы намерены настаивать, чтобы законопроект был принят именно в такой редакции, поскольку они разочарованы неспособностью президента Дональда Трампа помешать реализации проекта, пишет Bloomberg.

Ранее о планах включить санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш . По его словам, представители верхней палаты конгресса вынуждены пойти на такой шаг, поскольку "окно возможностей закрывается" и большая часть газопровода уже построена. По мнению политика, угроза ограничительных мер заставит строительные компании отказаться от участия в проекте. А если санкции будут применены, то, считает Риш, России придется искать новых подрядчиков.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.

В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.