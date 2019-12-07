РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T17:48+0300
https://ria.ru/20191207/1562100666.html
Силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ДНР
https://cdn22.img.ria.ru/images/154842/31/1548423199_0:282:2940:1936_1036x0_80_0_0_e05cb3a64857c67737e14aedd6588d6c.jpg
РИА Новости

Силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ДНР

17:48 07.12.2019
313
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в субботу, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 30 мин различного калибра, заявил журналистам представитель ДНР в современном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 7.45 до 16.40 (совпадает с мск) нами зафиксировано семь фактов нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего по территории республики было выпущено 28 мин калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
Вчера, 12:32
В ЛНР опасаются провокаций ВСУ в преддверии "нормандского саммита"
000002
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ополченцы Донецкой народной республики
ДНР передала тело погибшего офицера "Альфы" представителям Киева
Боец народной милиции ДНР в Донбассе
В ДНР обвинили силовиков в нарушении Минских соглашений
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
В ЛНР обвинили Киев в размещении техники в жилых массивах Донбасса
Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Эксперт предположил, чего ждать от "нормандской встречи"
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
В Минске завершилась незаконная акция против интеграции с Россией
Корабли ВМС Ирана
Иранские ВМС представили новый ударный беспилотник
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Полиция заподозрила двух человек после пожара в одесском колледже
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики запускает сигнальную ракету как сигнал о готовности вывода подразделений Народной милиции ДНР из участка возле села Петровское
Аппарат омбудсмена ДНР сообщил о пяти погибших из-за боевых действий
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР оценил идею Киева создать "муниципальную стражу" в Донбассе
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
В ЛНР опасаются провокаций ВСУ в преддверии "нормандского саммита"
Иранский полицейский
СМИ: в Иране военнослужащий расстрелял трех полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал условие амнистии ополченцев в Донбассе
Алеппо
СМИ: трех командиров сирийских боевиков ликвидировали авиаударом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21"Я очень по вам скучала": Ротару выступила на фестивале в Москве
10:21В Одинцово локализовали пожар в гостинице
10:20В ДТП с двумя микроавтобусами под Оренбургом погибли четыре человека
10:17СМИ сообщили о самоубийстве вице-губернатора Тамбовской области
10:16Эксперты выяснили, поедут ли россияне на Рождество в Европу
10:15В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
Лента новостейМолния