Силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в субботу, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 30 мин различного калибра, заявил журналистам представитель ДНР в современном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 7.45 до 16.40 (совпадает с мск) нами зафиксировано семь фактов нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего по территории республики было выпущено 28 мин калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.