В Забайкалье в одном из сел открыли кинозал по нацпроекту

"Одним из показателей национального проекта "Культура" является увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в пят раз. Для его вы-полнения до 2024 года в Забайкалье появится 12 новых современных кинозалов. Кроме того, будет создано 5 виртуальных концертных залов, 8 выста-вочных проектов, оснащенных гидами в формате дополненной реальности", - добавили в пресс-службе.