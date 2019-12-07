В Забайкалье в одном из сел открыли кинозал по нацпроекту

ЧИТА, 7 дек – РИА Новости. Власти Забайкалья в селе Дульдурга открыли по нацпроекту "Культура" новый кинозал, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Более 7 тысяч жителей села Дульдурга смогут первыми смотреть зарубежные и отечественные киноновинки в современном кинозале. Мультикультурный центр получил оборудование для показов фильмов на 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По словам министра культуры Забайкальского края Татьяны Цымпиловой, кинотеатры в небольших населенных пунктах пользуются огромной популярно-стью. "Теперь учреждения оснащаются современной техникой, и востребованы среди людей разных возрастов в селах региона. Благодаря поддержке федерального центра культура в районе развивается по различным направлениям",- приводит пресс-служба слова Цымпиловой.
Уточняется, что в этом году кинотеатры появятся еще в двух учреждениях культуры – в поселках Новокручининский и Забайкальск.
"Одним из показателей национального проекта "Культура" является увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в пят раз. Для его вы-полнения до 2024 года в Забайкалье появится 12 новых современных кинозалов. Кроме того, будет создано 5 виртуальных концертных залов, 8 выста-вочных проектов, оснащенных гидами в формате дополненной реальности", - добавили в пресс-службе.