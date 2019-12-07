Полиция заподозрила двух человек после пожара в одесском колледже

"Пока по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - цитирует Шайхета пресс-служба полиции области.