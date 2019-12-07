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Полиция заподозрила двух человек после пожара в одесском колледже
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РИА Новости

Полиция заподозрила двух человек после пожара в одесском колледже

17:27 07.12.2019 (обновлено: 17:32 07.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Два человек будут уведомлены о подозрении после пожара в одесском колледже, сообщил заместитель начальника главного управления Нацполиции, начальник следственного управления Одесской области Сергей Шайхет.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. По состоянию на субботу работа по ликвидации пожара продолжается. Ранее сообщалось о пятерых погибших, 32 пострадавших и 10 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
"Пока по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - цитирует Шайхета пресс-служба полиции области.
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Пожар в одесском колледжеОдессаВ мире
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