Следствие рассматривает две версии причины пожара в одесском колледже

КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Следствие рассматривает две версии причины возгорания в колледже в Одессе, в их числе - умышленный поджог, заявил в четверг начальник областного управления Национальной полиции Украины Олег Бех.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. По данным полиции, один человек погиб, 29 пострадали. Местонахождение более чем 10 человек неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
"Рассматриваются две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог", - приводит слова Беха агентство УНИАН.
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По его словам, возгорание началось на третьем этаже колледжа. В ходе следственных действий допрошены более 40 человек.
Также Бех сообщил, что в настоящее время неизвестна судьба 14 человек, в том числе числе ряда студентов, сотрудников колледжа, а также Института морской биологии, который расположен в том же здании.