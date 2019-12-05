Следствие рассматривает две версии причины пожара в одесском колледже

По его словам, возгорание началось на третьем этаже колледжа. В ходе следственных действий допрошены более 40 человек.

Также Бех сообщил, что в настоящее время неизвестна судьба 14 человек, в том числе числе ряда студентов, сотрудников колледжа, а также Института морской биологии, который расположен в том же здании.