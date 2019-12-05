РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T14:21+0300
https://ria.ru/20191205/1562004166.html
Следствие рассматривает две версии причины пожара в одесском колледже
https://cdn25.img.ria.ru/images/156195/08/1561950853_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_ee82225ee4cedc48ac7aa997aed5fd45.jpg
РИА Новости

Следствие рассматривает две версии причины пожара в одесском колледже

14:15 05.12.2019 (обновлено: 14:21 05.12.2019)
539
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Следствие рассматривает две версии причины возгорания в колледже в Одессе, в их числе - умышленный поджог, заявил в четверг начальник областного управления Национальной полиции Украины Олег Бех.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. По данным полиции, один человек погиб, 29 пострадали. Местонахождение более чем 10 человек неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.

"Рассматриваются две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог", - приводит слова Беха агентство УНИАН.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
4 декабря, 22:36
В Одессе объявили траур после пожара в колледже
По его словам, возгорание началось на третьем этаже колледжа. В ходе следственных действий допрошены более 40 человек.
Также Бех сообщил, что в настоящее время неизвестна судьба 14 человек, в том числе числе ряда студентов, сотрудников колледжа, а также Института морской биологии, который расположен в том же здании.
011630
Обсудить 0
Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В Одессе приступили к разбору завалов на месте пожара в колледже
Пострадавший при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пострадавшим при пожаре в Одессе выделят материальную помощь
Жозеп Боррель
Новый глава дипломатии ЕС перепутал восточную Украину с северной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР
Строительство газопровода Турецкий поток
Политолог прокомментировал слова премьера Болгарии о "Турецком потоке"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложит Раде продлить "особый статус" Донбасса
Украинские военные
В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Власти назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров проводит встречу с главой европейской дипломатии Боррелем
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
Председатель ОБСЕ назвал ремонт моста в Станице Луганской чудом
Плавучий космодром Морской старт
Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
Последствия пожара в колледже в Одессе
В Одессу прибыл спецотряд для поиска пропавших при пожаре в колледже
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
МИД выступил за продолжение диалога в Европе с участием экспертов
Сотрудники полиции
В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко напомнил РФ, что Белоруссия всегда была форпостом на Западе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
Лента новостейМолния