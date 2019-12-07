В Одессе опознали двух жертв пожара в колледже

КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Установлены личности двух погибших в пожаре в одесском колледже, это сотрудницы учебного заведения, сообщил в субботу начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. По состоянию на субботу работа по ликвидации пожара продолжается. Ранее сообщалось о четырех погибших, 32 пострадавших и 11 пропавших без вести. В субботу госслужба Украины по ЧС сообщила об обнаружении тела пятого погибшего. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
"Найдены четыре тела. Из них два опознали. Это Коваль Марина и Бордюк Анна. Их официально опознали. Соответственно, Коваль - секретарь, а Бордюк - преподаватель информатики. Пропавшими без вести считаются 11 лиц", - сообщил он во время совещания, добавив, что в данный момент проводится ряд экспертиз, видео опубликовано на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в больнице скончалась 17-летняя студентка, которую изначально перепутали с 43-летней сотрудницей колледжа.
6 декабря, 11:09В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже