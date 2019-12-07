В Одессе опознали двух жертв пожара в колледже

"Найдены четыре тела. Из них два опознали. Это Коваль Марина и Бордюк Анна. Их официально опознали. Соответственно, Коваль - секретарь, а Бордюк - преподаватель информатики. Пропавшими без вести считаются 11 лиц", - сообщил он во время совещания, добавив, что в данный момент проводится ряд экспертиз, видео опубликовано на сайте ведомства.