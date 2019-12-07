В РПЦ поддержали доносы на "домашних тиранов"

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался против поправок в законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия", которые запрещают общественным организациям передавать правоохранителям информацию о фактах насилия без согласия жертвы.

"Думаю, что торопиться с такими поправками не следует. Если эти случаи (домашнего насилия) известны соседям, или общественным организациям, то каждый имеет право заявить о том, что он увидел, или услышал, в том числе услышал через стенку", - заявил митрополит в субботу в эфире телеканала "Россия 24".

Это не значит, что "каждый донос нужно воспринимать, как правдивую информацию", поскольку информация всегда нуждается в проверке, но "запретить людям становиться на защиту тех, кто подвергается домашнему насилию - я думаю, это очень неправильно", сказал представитель РПЦ.

Он назвал странной ситуацию, "когда у жертвы нужно сначала спросить, хочет ли она защиты, а только потом становиться на ее защиту". "Если я иду по улице и вижу, что напали на женщину, или ее пытаются изнасиловать, я должен сначала спрашивать, согласна ли она на вмешательство, и только потом приходить на помощь?" - спросил митрополит Иларион.

В целом он с сожалением отметил, что "случаи домашнего насилия у нас еще достаточно распространены" и назвал это серьезной проблемой.

В конце ноября на сайте Совфеда был опубликован законопроект , подготовленный сенаторами и депутатами. Согласно документу, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поясняла, что его главная цель - "создание эффективной государственной системы профилактики бытового насилия". При этом Матвиенко подчеркивала, что в обществе эта тема воспринимается "неоднозначно". По ее словам, разработчики будут "стараться найти баланс, который нашел бы эффективные меры борьбы с этим злом (домашним насилием) и при этом не допускал бы вмешательства в дела семьи, перегибов здесь".