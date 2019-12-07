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Религия и мировоззрение
2019-12-07T18:21+0300
https://ria.ru/20191207/1562099418.html
В РПЦ поддержали доносы на "домашних тиранов"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155881/31/1558813183_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7e51fbd95b7f48380385763fa78f0235.jpg
РИА Новости

В РПЦ поддержали доносы на "домашних тиранов"

17:12 07.12.2019 (обновлено: 18:21 07.12.2019)
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© Depositphotos / vova130555@gmail.comПонятие зла и насилия
Понятие зла и насилия
© Depositphotos / vova130555@gmail.com
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался против поправок в законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия", которые запрещают общественным организациям передавать правоохранителям информацию о фактах насилия без согласия жертвы.

"Думаю, что торопиться с такими поправками не следует. Если эти случаи (домашнего насилия) известны соседям, или общественным организациям, то каждый имеет право заявить о том, что он увидел, или услышал, в том числе услышал через стенку", - заявил митрополит в субботу в эфире телеканала "Россия 24".

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Это не значит, что "каждый донос нужно воспринимать, как правдивую информацию", поскольку информация всегда нуждается в проверке, но "запретить людям становиться на защиту тех, кто подвергается домашнему насилию - я думаю, это очень неправильно", сказал представитель РПЦ.
Он назвал странной ситуацию, "когда у жертвы нужно сначала спросить, хочет ли она защиты, а только потом становиться на ее защиту". "Если я иду по улице и вижу, что напали на женщину, или ее пытаются изнасиловать, я должен сначала спрашивать, согласна ли она на вмешательство, и только потом приходить на помощь?" - спросил митрополит Иларион.
В целом он с сожалением отметил, что "случаи домашнего насилия у нас еще достаточно распространены" и назвал это серьезной проблемой.
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29 ноября, 21:04Сказано в эфире
Задачи наказать нет. Сенатор пояснила суть закона о домашнем насилииВремя обсуждения законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия продлено до 15 декабря. Об основном назначении документа в эфире радио Sputnik рассказала член Совета Федерации Инна Святенко.
В конце ноября на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Согласно документу, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поясняла, что его главная цель - "создание эффективной государственной системы профилактики бытового насилия". При этом Матвиенко подчеркивала, что в обществе эта тема воспринимается "неоднозначно". По ее словам, разработчики будут "стараться найти баланс, который нашел бы эффективные меры борьбы с этим злом (домашним насилием) и при этом не допускал бы вмешательства в дела семьи, перегибов здесь".
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Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал назвал опасными тенденции в законодательстве, которые предполагают вторжение в семейную жизнь извне, когда "некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-то добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье".
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Религия и мировоззрениеВалентина МатвиенкоМоскваРоссиярелигияЗаконопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
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