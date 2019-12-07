В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости

"В УК РФ необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости", – написал Шапошников.

Он отметил, что действующее законодательство не позволяет достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность повторных нарушений.

Кроме того, он отметил необходимость в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса регулирования установки и использования алкозамков.