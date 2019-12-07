В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.
"В УК РФ необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости", – написал Шапошников.
Он отметил, что действующее законодательство не позволяет достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность повторных нарушений.
Кроме того, он отметил необходимость в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса регулирования установки и использования алкозамков.
"В частности, предусмотреть обязательную установку контрольных устройств (алкозамков) на такси и каршеринге", – предложил председатель Мосгордумы.