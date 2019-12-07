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В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости
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РИА Новости

В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости

16:52 07.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской думы Алексей Шапошников
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.
"В УК РФ необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости", – написал Шапошников.
Он отметил, что действующее законодательство не позволяет достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность повторных нарушений.
Кроме того, он отметил необходимость в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса регулирования установки и использования алкозамков.
"В частности, предусмотреть обязательную установку контрольных устройств (алкозамков) на такси и каршеринге", – предложил председатель Мосгордумы.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
5 декабря, 19:30
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
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Алексей ШапошниковАвтоМосковская городская думаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ещё один желающий карать объявился. Только блага раздавать некому.
7 декабря, 16:56
vvab6
900004
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