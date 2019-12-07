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В ГД оценили изменение состава сопроводительных документов на машины
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РИА Новости

В ГД оценили изменение состава сопроводительных документов на машины

16:20 07.12.2019 (обновлено: 18:31 07.12.2019)
14668
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с RT подчеркнул важность того, чтобы изменение состава сопроводительной документации на автомобили не стало дополнительной финансовой нагрузкой для автомобилистов.
Депутат отметил, что производить учет выбросов от машин затруднительно.
"Если эта мера будет действенной с точки зрения учета, то почему бы и нет".
Владимир Бурматов
Ранее стало известно, что в России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
В новом документе "Этикетка энергоэффективности" появится информация о расходе бензина, газа или дизельного топлива на сто километров хода и о выбросах углекислого газа, для электромобилей будет указываться расход электроэнергии и запас хода.
Новый ГОСТ вступит в силу 31 марта следующего года.
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АвтоГосдума РФВладимир БурматовРоссия
Популярные комментарии
Цифровизация по Медведеву в действии. Все документы внести в серверы и создать бумажную копию на 200 листов. Иначе 5 миллионов чиновников потеряют работу.
7 декабря, 16:48
svhomyakov
1000000
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