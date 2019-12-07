В ГД оценили изменение состава сопроводительных документов на машины

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с RT подчеркнул важность того, чтобы изменение состава сопроводительной документации на автомобили не стало дополнительной финансовой нагрузкой для автомобилистов.
Депутат отметил, что производить учет выбросов от машин затруднительно.
"Если эта мера будет действенной с точки зрения учета, то почему бы и нет".
Ранее стало известно, что в России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
В новом документе "Этикетка энергоэффективности" появится информация о расходе бензина, газа или дизельного топлива на сто километров хода и о выбросах углекислого газа, для электромобилей будет указываться расход электроэнергии и запас хода.
Новый ГОСТ вступит в силу 31 марта следующего года.
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