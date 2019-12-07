Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию

АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. ВС Турции покинут Сирию только после того, как ее об этом попросит сирийский народ, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Мы не уйдем из Сирии до тех пор, пока сирийский народ не скажет :"Спасибо, теперь вы можете уйти", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
Он добавил, что Турция намерена в Сирии "до конца использовать свои полномочия, вытекающие из международного права".
Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. США ввели санкции против Анкары, но отозвали их после того, как вице-президент Майк Пенс объявил о договоренностях о перемирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Частью договоренности было создание зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будет контролировать Анкара.
Президенты России и Турции 22 октября на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.