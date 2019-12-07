Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию

Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. США ввели санкции против Анкары, но отозвали их после того, как вице-президент Майк Пенс объявил о договоренностях о перемирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Частью договоренности было создание зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будет контролировать Анкара.