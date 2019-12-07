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Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
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РИА Новости

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

15:36 07.12.2019 (обновлено: 18:32 07.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕвгения Уваркина
Евгения Уваркина
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Евгения Уваркина
ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
Видео, на котором, женский голос, ведущий съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось в Сети вечером в пятницу. Сообщалось, что якобы так глава администрации Липецка Евгения Уваркина инспектировала парк города. Видео получило огромный резонанс в интернете. Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников заявил РИА Новости, что намерен обратиться в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета с просьбой изучить резонансное видео.
"Видео действительно снято мной. Третьего декабря я приехала на объект, сдачи которого мы вместе с липчанами очень ждём, и была крайне возмущена - в 9 утра в парке практически не было строителей, не работала техника. И я записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла", - передал РИА Новости слова Уваркиной представитель пресс-службы мэрии.
Со слов градоначальницы, "кто-то из участников группы в WhatsApp поступил непорядочно", сделав "личное публичным".
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В конце апреля этого года Уваркина уже оказалась в центре скандала, который вызвало ее высказывание. В соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где и. о. главы Липецка спросила одного из выступивших из зала мужчин: "У вас какая фамилия?" Мужчина ответил "Беликов", на что Уваркина сказала: "А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких..." Высказывание Уваркиной вызвало резонанс в интернет-сообществе, и ей пришлось извиняться в своем Instagram.
Уваркина была избрана главой администрации Липецка депутатами горсовета 25 июня этого года. До этого она являлась первым заместителем главы Липецка, исполняющим обязанности мэра с 1 апреля этого года. Ранее Уваркина была учредителем и председателем правления группы компаний "Трио", руководителем наблюдательного совета СПССК "Объединенные производители молока", председателем совета директоров ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ.
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ЛипецкРоссияОбщество
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