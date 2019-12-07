Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

"Видео действительно снято мной. Третьего декабря я приехала на объект, сдачи которого мы вместе с липчанами очень ждём, и была крайне возмущена - в 9 утра в парке практически не было строителей, не работала техника. И я записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла", - передал РИА Новости слова Уваркиной представитель пресс-службы мэрии.

В конце апреля этого года Уваркина уже оказалась в центре скандала, который вызвало ее высказывание. В соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где и. о. главы Липецка спросила одного из выступивших из зала мужчин: "У вас какая фамилия?" Мужчина ответил "Беликов", на что Уваркина сказала: "А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких..." Высказывание Уваркиной вызвало резонанс в интернет-сообществе, и ей пришлось извиняться в своем Instagram.