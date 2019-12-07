В Липецке призвали проверить видео с матерящейся мэром города

Название города в Нижнем парке в Липецке

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.

"Звучит красиво и по смыслу правильно, но вряд ли соответствует статусу и занимаемой должности", — написал Хомутинников в Facebook.

Позже он рассказал РИА Новости, что намерен также обратиться в прокуратуру и полицию с просьбой изучить ролик и при необходимости привлечь чиновницу к административной ответственности.

По словам Хомутинникова, сейчас в мэрии Липецка проходит экстренное совещание, где выясняют, кто опубликовал запись.