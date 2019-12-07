В Липецке призвали проверить видео с матерящейся мэром города

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
"Звучит красиво и по смыслу правильно, но вряд ли соответствует статусу и занимаемой должности", — написал Хомутинников в Facebook.
Позже он рассказал РИА Новости, что намерен также обратиться в прокуратуру и полицию с просьбой изучить ролик и при необходимости привлечь чиновницу к административной ответственности.
По словам Хомутинникова, сейчас в мэрии Липецка проходит экстренное совещание, где выясняют, кто опубликовал запись.
На видео, которое появилось на днях в Сети, Уваркина ходит по Нижнему парку в Липецке и ругается матом. В частности, ее возмущает, что никто не убирает мусор.
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