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В Липецке призвали проверить видео с матерящейся мэром города
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РИА Новости

В Липецке призвали проверить видео с матерящейся мэром города

12:03 07.12.2019 (обновлено: 16:16 07.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНазвание города в Нижнем парке в Липецке
Название города в Нижнем парке в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
"Звучит красиво и по смыслу правильно, но вряд ли соответствует статусу и занимаемой должности", — написал Хомутинников в Facebook.
Позже он рассказал РИА Новости, что намерен также обратиться в прокуратуру и полицию с просьбой изучить ролик и при необходимости привлечь чиновницу к административной ответственности.
По словам Хомутинникова, сейчас в мэрии Липецка проходит экстренное совещание, где выясняют, кто опубликовал запись.
На видео, которое появилось на днях в Сети, Уваркина ходит по Нижнему парку в Липецке и ругается матом. В частности, ее возмущает, что никто не убирает мусор.
Чиновница из Ленинградской области матом подбодрила молодежь
6 декабря, 22:43
Чиновница из Ленинградской области матом "подбодрила" молодежь
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