РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T15:11+0300
https://ria.ru/20191207/1562096169.html
Непальский альпинист покорил 14 вершин за 6 месяцев и 6 дней
https://cdn25.img.ria.ru/images/156209/61/1562096106_0:24:2731:1560_1036x0_80_0_0_8a6007221d2c19fd81b970c0f759003b.jpg
РИА Новости

Непальский альпинист покорил 14 вершин за 6 месяцев и 6 дней

15:11 07.12.2019
45
© Есения БландоваНепальский альпинист покорил 14 вершин за 6 месяцев и 6 дней
Непальский альпинист покорил 14 вершин за 6 месяцев и 6 дней
© Есения Бландова
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Нирмал Пурджи установил новый мировой рекорд, покорив 14 горных вершин, высота которых превышает 8 тысяч метров над уровнем моря, за рекордно быстрый срок – 6 месяцев и 6 дней.
Россия стала одной из первых стран, которую альпинист посетил после завершения рекордного путешествия. Ради этого проекта будущий рекордсмен рискнул всем: оставил высокооплачиваемую работу в армии и даже продал дом.
"Основной смысл проекта был – побить мировой рекорд. Весь проект держался на идее сделать что-то за пределами человеческих возможностей. И именно это помогало справляться со всеми сложностями", – сказал Пурджи.
Испытания он проходил не в одиночку – с ним были альпинисты из Непала, которые стали для рекордсмена настоящей семьей. Во время покорения гор альпинисту также приходилось зарабатывать себе на жизнь, поэтому он стал гидом – ему нужно было заниматься не только своим маршрутом, но и помогать другим.
Кроме того, у команды возникли проблемы с прохождением китайской границы, но, по словам Нирмала, позитивный настрой помогал им преодолевать все препятствия.
"Проблемы решались сами собой из-за общей идеи: выполнить этот проект и доказать, что все возможно", – добавил он.
В беседе с журналистами Пурджи рассказал, что оставил прошлую жизнь позади и теперь станет работать гидом.
"Буду совершать самые невероятные вещи", – такими словами Нирмал закончил пресс-конференцию.
100000
Обсудить 0
НепалРоссияОбщество
Рекомендуем
Сочи на несколько дней вновь стал волонтерской столицей России
Сочи на несколько дней вновь стал волонтерской столицей России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
Лукашенко рассказал о своем доме в Сочи
Девушка использует смартфон во время тренировки
Более 40% туляков регулярно занимаются спортом
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Эксперты сообщили о росте смертности от отравлений алкоголем в России
Автомобильная дорога, ведущая в туристический кластер Белокуриха-2 в Алтайском крае
На Алтае построят две дороги к горнолыжным трассам на "Белокурихе — 2"
Учитель физкультуры осматривает новый спортзал
Спорт круглый год: в Брянской области открылся физкультурный центр
Установка умных счетчиков
"Россети" готовы устанавливать "умные" счетчики с июля 2020 года
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Эрмитаж запустит видеотрансляцию очереди для удобства посетителей
Участники митинга в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
"Завязать руки". Законопроект о домашнем насилии вызвал бурю
Прохожие во время снегопада в Москве
Вильфанд предсказал россиянам "красную декаду" в декабре
Мужчина открывает дверь автомобиля
Власти рассказали, каким машинам потребуется сопроводительный документ
Рабочие приступили к монтажу подъемника на первом горнолыжном комплексе субкластера Белокуриха-2
"Белокуриху — 2" хотят использовать как резиденцию для IT-компаний
Осенний лес вдоль автодороги
Логистический центр построят в ТОСЭР "Дагестанские Огни"
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал намерение провести марш на Крым
Милонов раскритиковал Бузову
Милонов рассказал об опасности Бузовой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16Эксперты выяснили, поедут ли россияне на Рождество в Европу
10:15В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
08:32Площадь пожара в гостинице в Одинцово достигла 800 квадрантных метров
08:31В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек
08:24В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:22СМИ: в США чиновница требует $47 тысяч за украденные из багажа вещи
Лента новостейМолния