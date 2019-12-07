Непальский альпинист покорил 14 вершин за 6 месяцев и 6 дней

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Нирмал Пурджи установил новый мировой рекорд, покорив 14 горных вершин, высота которых превышает 8 тысяч метров над уровнем моря, за рекордно быстрый срок – 6 месяцев и 6 дней.

Россия стала одной из первых стран, которую альпинист посетил после завершения рекордного путешествия. Ради этого проекта будущий рекордсмен рискнул всем: оставил высокооплачиваемую работу в армии и даже продал дом.

"Основной смысл проекта был – побить мировой рекорд. Весь проект держался на идее сделать что-то за пределами человеческих возможностей. И именно это помогало справляться со всеми сложностями", – сказал Пурджи.

Испытания он проходил не в одиночку – с ним были альпинисты из Непала, которые стали для рекордсмена настоящей семьей. Во время покорения гор альпинисту также приходилось зарабатывать себе на жизнь, поэтому он стал гидом – ему нужно было заниматься не только своим маршрутом, но и помогать другим.

Кроме того, у команды возникли проблемы с прохождением китайской границы, но, по словам Нирмала, позитивный настрой помогал им преодолевать все препятствия.

"Проблемы решались сами собой из-за общей идеи: выполнить этот проект и доказать, что все возможно", – добавил он.

В беседе с журналистами Пурджи рассказал, что оставил прошлую жизнь позади и теперь станет работать гидом.