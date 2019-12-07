Зеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в "нормандском формате"

КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины перед саммитом в "нормандском формате" проходит в Киеве, сообщила в субботу пресс-служба офиса президента.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
"Накануне саммита в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в офисе главы государства", - сообщается на сайте главы государства.
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