Зеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в "нормандском формате"

"Накануне саммита в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в офисе главы государства", - сообщается на сайте главы государства.