РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T15:01+0300
https://ria.ru/20191207/1562095906.html
Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156082/02/1560820201_0:358:2972:2030_1036x0_80_0_0_c4aa696266b916dd91558797ce7f7c64.jpg
РИА Новости

Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы

15:01 07.12.2019
1417
© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов намерен написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
Накануне защитник посетил его в учреждении, где Соколову будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
"Состояние Олега Соколова удовлетворительное, он лишь просил обеспечить его ручкой и бумагой для написания его труда", - сказал собеседник агентства.
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка выловили из реки Мойки, куда он, по данным СМИ, сначала попытался выкинуть останки Ещенко, а затем прыгнул в воду сам, поскольку они не тонули.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, в суде
4 декабря, 13:19
Историку Соколову поменяли сокамерника в "Бутырке", сообщили в ОНК
Анастасия Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
1301154
Обсудить 3
Александр Почуев (адвокат)Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Чиновница из Ленинградской области матом подбодрила молодежь
Чиновница из Ленинградской области матом "подбодрила" молодежь
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Соколов пробудет в центре Сербского до 31 декабря, сообщили в ОНК
Светлана Медведева
Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева
Сотрудники полиции Украины на месте убийства пожилой женщины в Киеве
Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки
Выхлопные газы
В Госдуме надеются, что автомобили не станут дороже из-за нового ГОСТа
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
В Минске оппозиция проводит акцию против интеграции с Россией
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет
Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Эксперт предположил, чего ждать от "нормандской встречи"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
Лукашенко рассказал о своем доме в Сочи
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в "нормандском формате"
Евгения Уваркина
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева развеяла мифы об МРТ
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский прокомментировал "обман" россиян со стиральными порошками
Работа за компьютером
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16Эксперты выяснили, поедут ли россияне на Рождество в Европу
10:15В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
08:32Площадь пожара в гостинице в Одинцово достигла 800 квадрантных метров
08:31В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек
08:24В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:22СМИ: в США чиновница требует $47 тысяч за украденные из багажа вещи
Лента новостейМолния