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Обвиняемый в коррупции конгрессмен Хантер уйдет в отставку
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РИА Новости

Обвиняемый в коррупции конгрессмен Хантер уйдет в отставку

14:27 07.12.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США республиканец Дункан Хантер, который обвиняется в коррупции, сообщил, что покинет свой пост вскоре после праздников, пишет газета Politico.
Ранее сообщалось, что Хантер признал вину в растрате пожертвований избирателей. Его обвиняют в том, что он тратил деньги, пожертвованные его предвыборному штабу, на отпуск, покупки в супермаркетах, игру в гольф и романы с женщинами. По информации обвинения, член палаты представителей от Калифорнии незаконно присвоил для собственных нужд порядка 200 тысяч долларов. Ранее планировалось, что суд в отношении конгрессмена начнется в январе 2020 года. Приговор 42-летнему политику намечен на 17 марта, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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"Вскоре после праздников я уйду из конгресса", - приводит издание заявление Хантера.
Конгрессмен не назвал точную дату своей отставки, однако издание отмечает, что выходные у палаты представителей продлятся до 7 января.
Вопросы вокруг предвыборных средств Хантера впервые возникли в 2016 году, официальное дело против политика и его супруги было начато в 2018 году. Ранее в июне вину признала также проходившая по делу супруга конгрессмена, которая руководила его предвыборной кампанией и заведовала финансами предвыборного штаба. Как заявил Хантер в интервью местным СМИ, он пошел на признание вины и готов отбыть тюремный срок, чтобы его жена избежала заключения и смогла заботиться о троих детях Хантера.
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