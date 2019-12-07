Обвиняемый в коррупции конгрессмен Хантер уйдет в отставку

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Член палаты представителей Член палаты представителей конгресса США республиканец Дункан Хантер, который обвиняется в коррупции, сообщил, что покинет свой пост вскоре после праздников, пишет газета Politico

Ранее сообщалось, что Хантер признал вину в растрате пожертвований избирателей. Его обвиняют в том, что он тратил деньги, пожертвованные его предвыборному штабу, на отпуск, покупки в супермаркетах, игру в гольф и романы с женщинами. По информации обвинения, член палаты представителей от Калифорнии незаконно присвоил для собственных нужд порядка 200 тысяч долларов. Ранее планировалось, что суд в отношении конгрессмена начнется в январе 2020 года. Приговор 42-летнему политику намечен на 17 марта, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

"Вскоре после праздников я уйду из конгресса", - приводит издание заявление Хантера.

Конгрессмен не назвал точную дату своей отставки, однако издание отмечает, что выходные у палаты представителей продлятся до 7 января.