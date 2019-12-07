СК просит арестовать главаря ОПГ по делу об убийстве Эльджаркиева

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ходатайство следствия об аресте руководителя организованной преступной группы Хасана Полонкоева, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, поступило в Басманный суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Хасану Полонкоеву", - сказала собеседница агентства.
Одновременно СК просит арестовать его родственника Аслана Полонкоева. Обоим предъявлены обвинения по статьям 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия), отметила пресс-секретарь.
В пятницу СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября - убийство Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря проведена спецоперация, по результатам которой задержан Полонкоев и пять участников ОПГ. Розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Ингушетии, Полонкоев - известный в республике бизнесмен, ему принадлежит сеть автозаправочных станций.
Эльджаркиев был убит в Москве 2 ноября, от рук неизвестных пал и его родной брат. Басманный суд столицы 18 ноября заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте оружия.