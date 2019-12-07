РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T14:01+0300
https://ria.ru/20191207/1562094566.html
СК просит арестовать главаря ОПГ по делу об убийстве Эльджаркиева
https://cdn22.img.ria.ru/images/156205/52/1562055220_84:0:1917:1031_1036x0_80_0_0_d9b82cd6798d287113a37069ef42ed6c.jpg
РИА Новости

СК просит арестовать главаря ОПГ по делу об убийстве Эльджаркиева

13:55 07.12.2019 (обновлено: 14:01 07.12.2019)
1632
© СК РФЗадержанный Хасан Полонкоев
Задержанный Хасан Полонкоев
© СК РФ
Задержанный Хасан Полонкоев
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ходатайство следствия об аресте руководителя организованной преступной группы Хасана Полонкоева, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, поступило в Басманный суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Хасану Полонкоеву", - сказала собеседница агентства.
Одновременно СК просит арестовать его родственника Аслана Полонкоева. Обоим предъявлены обвинения  по статьям 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия), отметила пресс-секретарь.
В пятницу СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября - убийство Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря проведена спецоперация, по результатам которой задержан Полонкоев и пять участников ОПГ. Розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Ингушетии, Полонкоев - известный в республике бизнесмен, ему принадлежит сеть автозаправочных станций.
Эльджаркиев был убит в Москве 2 ноября, от рук неизвестных пал и его родной брат. Басманный суд столицы 18 ноября заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте оружия.
Ибрагим Эльджаркиев
3 ноября, 15:23
Коллеги рассказали об убитом начальнике центра "Э" по Ингушетии
1400003
Обсудить 0
Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевСледственный комитет РФПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский
В Москве завели дело после массовой драки в кафе
Ополченцы Донецкой народной республики
ДНР передала тело погибшего офицера "Альфы" представителям Киева
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Обвиняемый в коррупции конгрессмен Хантер уйдет в отставку
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Певица МакSим объявила о помолвке и показала кольцо с бриллиантами
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Нижегородское МВД опровергло данные о причастности полицейских к ДТП
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева развеяла мифы об МРТ
Площадь Конститущии в Мехико
В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей
Кадры задержания членов ОПГ по делу об убийстве главы Центра Э Ингушетии
СК показал видео с подозреваемым в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Медведев назвал условия заключения газового соглашения с Киевом
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
В Минске оппозиция проводит акцию против интеграции с Россией
Участок газопровода
Нельзя навязать России высокие тарифы на транзит, заявил Медведев
Девушка измеряет объем талии
Врач предупредила об опасности интервального голодания
Российские рубли
Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Рыбаки вытягивают сеть с пойманной рыбой в Черном море
В Черном море затонуло судно с 30 тоннами анчоуса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21"Я очень по вам скучала": Ротару выступила на фестивале в Москве
10:21В Одинцово локализовали пожар в гостинице
10:20В ДТП с двумя микроавтобусами под Оренбургом погибли четыре человека
10:17СМИ сообщили о самоубийстве вице-губернатора Тамбовской области
10:16Эксперты выяснили, поедут ли россияне на Рождество в Европу
10:15В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
Лента новостейМолния