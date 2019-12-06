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По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержали членов банды
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РИА Новости

По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержали членов банды

13:14 06.12.2019 (обновлено: 14:28 06.12.2019)
50129
© Фото : СК РФПресечена деятельность преступной группы, совершившей посягательство на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия
Пресечена деятельность преступной группы, совершившей посягательство на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Силовики пресекли деятельность преступной группы, которую подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Спецоперация прошла в пятницу в Москве и республике, в ней приняли участие ФСБ, МВД и Росгвардия.
Задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее членов. Еще двоих объявили в розыск.
Эльджаркиева и его брата убили в Москве 2 ноября. Через две недели Басманный суд столицы заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более человек, а также в незаконном обороте оружия.
Медицинское оборудование
3 ноября, 18:19
Брат убитого главы ингушского центра "Э" работал врачом в Москве
5169771123
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевСледственный комитет РФИнгушетияПроисшествия
Популярные комментарии
Я так понимаю, что из доказательств как обычно только ... "признание"??
6 декабря, 13:31
PZPetr Zhukoff
18100041
Хорошая новость! Преступники должны знать, что наказание за убийства неотвратимо!
6 декабря, 13:17
Руслан Тлеуж
5032004
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