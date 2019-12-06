По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержали членов банды

Спецоперация прошла в пятницу в Москве и республике, в ней приняли участие ФСБ, МВД и Росгвардия.

Задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее членов. Еще двоих объявили в розыск.

Эльджаркиева и его брата убили в Москве 2 ноября. Через две недели Басманный суд столицы заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более человек, а также в незаконном обороте оружия.