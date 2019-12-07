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На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным днем
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РИА Новости

На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным днем

13:28 07.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение сделать 31 декабря выходным днем в регионе, опираясь на мнение жителей.
"Свое мнение выразили тысячи людей. И вот красноречивые итоги. По-моему, очевидно, что подавляющее большинство "за". Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31 декабря объявим на Ставрополье выходным. Поддерживаете такое решение?", - написал Владимиров в Instagram, подводя итоги голосования среди подписчиков.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
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Новый год—2020Владимир ВладимировСтавропольский крайОбщество
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