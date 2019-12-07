Медведев поздравил Эрмитаж с юбилеем

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив государственного Эрмитажа с 255-летним юбилеем, ответив высочайший профессионализм его сотрудников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Ваш музей – это целая цивилизация, которая требует особенно бережного отношения. И вы блестяще справляетесь с этим, дарите ему свой высочайший профессионализм и любовь", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что благодаря ежедневному труду коллектива интерес к Эрмитажу и ко всем его проектам - колоссальный. Ежегодно миллионы туристов стремятся в Санкт-Петербург, чтобы увидеть коллекции великого музея собственными глазами.
Также премьер подчеркнул важность того, один из старейших музеев России активно использует в своей работе новейшие технологии и вышел в виртуальный мир посредством мультимедиа.
"Прекрасно, что музей продолжает свою просветительскую работу для детей, молодёжи и людей всех возрастов. Ведёт научно-исследовательскую деятельность, делает язык высокого искусства понятным, доступным и увлекательным", - добавил он.