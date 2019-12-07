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2019-12-07T13:07+0300
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Медведев поздравил Эрмитаж с юбилеем
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РИА Новости

Медведев поздравил Эрмитаж с юбилеем

13:01 07.12.2019 (обновлено: 13:07 07.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив государственного Эрмитажа с 255-летним юбилеем, ответив высочайший профессионализм его сотрудников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Ваш музей – это целая цивилизация, которая требует особенно бережного отношения. И вы блестяще справляетесь с этим, дарите ему свой высочайший профессионализм и любовь", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что благодаря ежедневному труду коллектива интерес к Эрмитажу и ко всем его проектам - колоссальный. Ежегодно миллионы туристов стремятся в Санкт-Петербург, чтобы увидеть коллекции великого музея собственными глазами.
Также премьер подчеркнул важность того, один из старейших музеев России активно использует в своей работе новейшие технологии и вышел в виртуальный мир посредством мультимедиа.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
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"Прекрасно, что музей продолжает свою просветительскую работу для детей, молодёжи и людей всех возрастов. Ведёт научно-исследовательскую деятельность, делает язык высокого искусства понятным, доступным и увлекательным", - добавил он.
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КультураМихаил ПиотровскийЭрмитаж (музей)Дмитрий МедведевСанкт-Петербург
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