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В СФ назвали слова Чубарова о марше на Крым пропагандистским свистком
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РИА Новости

В СФ назвали слова Чубарова о марше на Крым пропагандистским свистком

12:57 07.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заявление главы признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова о походе на Крым является не более чем пропагандистским свистком, который не нужен даже европейцам, заявил РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Чубаров ранее сообщил о планах организации устроить поход на Крым, подчеркнув, что акция будет мирной.
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"Понятно, что это пропагандистский свисток. Не более. Даже если кто-то куда-то и пойдет, это никого не впечатлит, европейцев в том числе", - сказал Морозов.
Он отметил, что лидеры европейских стран собираются в Париже обсуждать Донбасс. "Крым там в повестке не стоит, и мы эту тему обсуждать не будем, так как вопрос Крыма для нас решен", - сказал сенатор.
По его словам, от этих "прогулок" никому "ни холодно ни жарко". "Если, конечно, они не посягнут на наши границы на полуострове. Но тогда получат отпор в полном соответствии с нашими законами о границе", - заключил политик.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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Рефат ЧубаровМеджлис крымскотатарского народаОлег МорозовКрымВ мире
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