В СФ назвали слова Чубарова о марше на Крым пропагандистским свистком

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заявление главы признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Заявление главы признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова о походе на Крым является не более чем пропагандистским свистком, который не нужен даже европейцам, заявил РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Олег Морозов

Чубаров ранее сообщил о планах организации устроить поход на Крым, подчеркнув, что акция будет мирной.

"Понятно, что это пропагандистский свисток. Не более. Даже если кто-то куда-то и пойдет, это никого не впечатлит, европейцев в том числе", - сказал Морозов.

Он отметил, что лидеры европейских стран собираются в Париже обсуждать Донбасс. "Крым там в повестке не стоит, и мы эту тему обсуждать не будем, так как вопрос Крыма для нас решен", - сказал сенатор.

По его словам, от этих "прогулок" никому "ни холодно ни жарко". "Если, конечно, они не посягнут на наши границы на полуострове. Но тогда получат отпор в полном соответствии с нашими законами о границе", - заключил политик.