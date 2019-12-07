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В Раде назвали сроки принятия закона о децентрализации
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РИА Новости

В Раде назвали сроки принятия закона о децентрализации

12:06 07.12.2019 (обновлено: 12:15 07.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации будет готов в течение месяца-двух, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Андрей Клочко.
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок. Экс-премьер Владимир Гройсман в апреле заявлял о необходимости внесения изменений в Конституцию страны в части защиты реформ децентрализации.
"Это вопрос нескольких недель, возможно, месяца-двух. Происходят консультации на уровне офиса президента Украины, министерства развития общин и территорий, комитета, с украинскими и международными экспертами, обсуждаются отдельные технические детали законопроекта", - заявил он в интервью изданию "Голос Украины", отвечая на вопрос, когда стоит ждать законопроект.
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