В Раде назвали сроки принятия закона о децентрализации

КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации будет готов в течение месяца-двух, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Андрей Клочко.
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок. Экс-премьер Владимир Гройсман в апреле заявлял о необходимости внесения изменений в Конституцию страны в части защиты реформ децентрализации.
"Это вопрос нескольких недель, возможно, месяца-двух. Происходят консультации на уровне офиса президента Украины, министерства развития общин и территорий, комитета, с украинскими и международными экспертами, обсуждаются отдельные технические детали законопроекта", - заявил он в интервью изданию "Голос Украины", отвечая на вопрос, когда стоит ждать законопроект.
6 декабря, 23:23Зеленский рассказал, чего боится перед "нормандским саммитом"