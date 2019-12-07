Мы все умрём. Последствия глобализации

Привет! Меня зовут Игорь Кривицкий, ведущий подкаста "Мы все умрём. Но это не точно". Я надеюсь, что за почти год существования этого подкаста он постепенно становился лучше, интереснее и познавательнее. Но нет предела совершенству!своими идеями и замечаниями, а я, в свою очередь, смогу понять, что оставить, как есть, а что изменить в подкасте "Мы все умрем. Но это не точно".