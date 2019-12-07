Мы все умрём. Последствия глобализации

Привет! Меня зовут Игорь Кривицкий, ведущий подкаста "Мы все умрём. Но это не точно". Я надеюсь, что за почти год существования этого подкаста он постепенно становился лучше, интереснее и познавательнее. Но нет предела совершенству! Поделитесь своими идеями и замечаниями, а я, в свою очередь, смогу понять, что оставить, как есть, а что изменить в подкасте "Мы все умрем. Но это не точно".
Утописты и антиутописты прошлого пытались представить себе, какой может стать "единая Земля". По мнению экспертов, в той или иной степени прогнозы фантастов прошлого сегодня близки к реальности. Может ли глобализация привести к полному слиянию всех государств и наций? Не приведёт ли это к унификации всех людей, стиранию и исчезновению культур, языков и традиций?
Объясняет и комментирует Владимир Якунин, доктор политических наук, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, заведующий кафедрой государственной политики МГУ и председатель попечительского совета исследовательского центра "Диалог цивилизаций", а также доктор Улид Али, футурист, основатель и президент компании Future Cities Council.
Подкаст подготовлен при поддержке Youth Global Forum 2019.
Мы уже говорили на похожие темы в предыдущих эпизодах – например, о безработице будущего или о возможном глобальном демографическом кризисе.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Владимир Якунин, Улид Али
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
Эксперты подкаста Владимир Якунин, Улид Али
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts