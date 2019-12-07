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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2019-12-07T12:00+0300
https://ria.ru/20191207/1562091454.html
Мы все умрём. Последствия глобализации
https://cdn22.img.ria.ru/images/156209/14/1562091477_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_94f3d9140d7e65972e6cfb6814e640d6.png
РИА Новости

Мы все умрём. Последствия глобализации

12:00 07.12.2019
83
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Последствия глобализации
Вчера, 12:00
Соединённые Штаты Земли? Объединённые Земные Эмираты? Всеземной Союз? Современные политические, экономические, технологические и культурные тренды направлены на сближение и объединение стран и народов. Приведёт ли глобализация к превращению Земли в одну страну? Смогут ли уживаться люди разных культур? Не станут ли из-за этого все люди одинаковыми?
Привет! Меня зовут Игорь Кривицкий, ведущий подкаста "Мы все умрём. Но это не точно". Я надеюсь, что за почти год существования этого подкаста он постепенно становился лучше, интереснее и познавательнее. Но нет предела совершенству! Поделитесь своими идеями и замечаниями, а я, в свою очередь, смогу понять, что оставить, как есть, а что изменить в подкасте "Мы все умрем. Но это не точно".
Утописты и антиутописты прошлого пытались представить себе, какой может стать "единая Земля". По мнению экспертов, в той или иной степени прогнозы фантастов прошлого сегодня близки к реальности. Может ли глобализация привести к полному слиянию всех государств и наций? Не приведёт ли это к унификации всех людей, стиранию и исчезновению культур, языков и традиций?
Объясняет и комментирует Владимир Якунин, доктор политических наук, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, заведующий кафедрой государственной политики МГУ и председатель попечительского совета исследовательского центра "Диалог цивилизаций", а также доктор Улид Али, футурист, основатель и президент компании Future Cities Council.
Подкаст подготовлен при поддержке Youth Global Forum 2019.
Мы уже говорили на похожие темы в предыдущих эпизодах – например, о безработице будущего или о возможном глобальном демографическом кризисе.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Владимир Якунин, Улид Али
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастВладимир ЯкунинОбщество
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