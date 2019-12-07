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Союзное государство
2019-12-07T10:44+0300
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Рапота рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Лукашенко
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РИА Новости

Рапота рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Лукашенко

10:44 07.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что по итогам встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко ожидает прогресс по всем интеграционным дорожным картам.
Встреча лидеров намечена на 7 декабря в Сочи. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства. Накануне встречу в Сочи провели премьеры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев, они обсуждали согласование интеграционных дорожных карт Минска и Москвы в различных сферах.
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"К встрече президентов главы правительств должны будут подготовить решения по тем дорожным картам, которые наработаны в рамках рабочей группы министерств экономики двух государств. Уже по большинству вопросов достигнуты договоренности, поэтому… можно говорить о каком-то прогрессе… Будет ли окончательное решение по всем (дорожным картам – ред.) – я не знаю, но то, что прогресс будет, - это несомненно", - сказал Рапота в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в субботу.
Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 дорожной карты. В ноябре глава правительства Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и Москва уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции. Позже Лукашенко заявлял, что Минск их не подпишет, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Белорусский президент отнес к таким темам поставки углеводородов, открытие "как следует" рынка РФ для белорусских товаров, снятие барьеров.
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявлял, что путь интеграции России и Белоруссии давно был выбран, есть соответствующий договор между двумя странами. По его словам, "мы идем поступательно по пути развития нашего Союзного государства".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 01:01
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоГригорий РапотаБелоруссияРоссияВ мире
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