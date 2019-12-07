Рапота рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Лукашенко

Встреча лидеров намечена на 7 декабря в Сочи. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства. Накануне встречу в Сочи провели премьеры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев, они обсуждали согласование интеграционных дорожных карт Минска и Москвы в различных сферах.

"К встрече президентов главы правительств должны будут подготовить решения по тем дорожным картам, которые наработаны в рамках рабочей группы министерств экономики двух государств. Уже по большинству вопросов достигнуты договоренности, поэтому… можно говорить о каком-то прогрессе… Будет ли окончательное решение по всем (дорожным картам – ред.) – я не знаю, но то, что прогресс будет, - это несомненно", - сказал Рапота в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в субботу.

Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 дорожной карты. В ноябре глава правительства Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и Москва уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции. Позже Лукашенко заявлял, что Минск их не подпишет, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Белорусский президент отнес к таким темам поставки углеводородов, открытие "как следует" рынка РФ для белорусских товаров, снятие барьеров.