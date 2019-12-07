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В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
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РИА Новости

В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

09:44 07.12.2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоБашенный солнечный телескоп "Крымской астрофизической обсерватории РАН" в поселке Научный.
Башенный солнечный телескоп Крымской астрофизической обсерватории РАН в поселке Научный.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Башенный солнечный телескоп "Крымской астрофизической обсерватории РАН" в поселке Научный.. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
Потенциально опасный астероид (162082) 1998 HL1, классифицированный как астероид типа Аполлона (группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны), прошел на минимальном расстоянии от Земли 25 октября 2019 года, наблюдение за астероидом вели астрономы из КрАО совместно с учеными обсерватории Пик-Терскол на Кавказе, сообщил Киселев.
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"По величине альбедо (отражающей способности - Прим. ред.) астероида, полученного из поляриметрии и абсолютной величине Hv = 19.18 звездной величины, мы определили его диаметр равный 326 метрам (погрешность +26м, - 22м)", - сообщил Киселев.
Первоначально размер астероида оценивался около 990 метров, сказал астроном. Период орбитального вращения астероида составляет 1,39 земного года. В этот раз астероид пролетел на расстоянии 0,41а.е. (астрономической единицы) от Земли (порядка 6,2 миллиона километров). Ученый отметил, что астероид отнесен к группе потенциально опасных из-за нестабильности орбиты, изменяющейся от влияния на него гравитации планет и Солнца.
"Знание отражательной способности важно - потому что мы определяем его размеры, из динамики определяется его масса, значит, можем узнать плотность. Значит можно решать инженерные задачи разрушения этих объектов - потенциально угрожающих Земле", - сказал Киселев.
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Поляриметрические наблюдения астероида NEA 162082 проводились в период с 25 по 28 октября на двухметровом телескопе обсерватории Пик-Терскол и 31 октября на самом большом телескопе Крымской обсерватории - 2,6-метровом зеркальном телескопе имени академика Шайна (ЗТШ). Фотометрические наблюдения астероида проводились также на обсерватории Скалнате Плесо в Словакии и на телескопе МТМ-500 КрАО.
Киселев отметил, что обработанные данные наблюдений за потенциально опасным астероидом и их результаты опубликованы в вестнике Американского астрономического общества Research Notes of the AAS.
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