В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Потенциально опасный астероид (162082) 1998 HL1, классифицированный как астероид типа Аполлона (группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны), прошел на минимальном расстоянии от Земли 25 октября 2019 года, наблюдение за астероидом вели астрономы из КрАО совместно с учеными обсерватории Пик-Терскол на Кавказе, сообщил Киселев.

"По величине альбедо (отражающей способности - Прим. ред.) астероида, полученного из поляриметрии и абсолютной величине Hv = 19.18 звездной величины, мы определили его диаметр равный 326 метрам (погрешность +26м, - 22м)", - сообщил Киселев.

Первоначально размер астероида оценивался около 990 метров, сказал астроном. Период орбитального вращения астероида составляет 1,39 земного года. В этот раз астероид пролетел на расстоянии 0,41а.е. (астрономической единицы) от Земли (порядка 6,2 миллиона километров). Ученый отметил, что астероид отнесен к группе потенциально опасных из-за нестабильности орбиты, изменяющейся от влияния на него гравитации планет и Солнца.

"Знание отражательной способности важно - потому что мы определяем его размеры, из динамики определяется его масса, значит, можем узнать плотность. Значит можно решать инженерные задачи разрушения этих объектов - потенциально угрожающих Земле", - сказал Киселев.

Поляриметрические наблюдения астероида NEA 162082 проводились в период с 25 по 28 октября на двухметровом телескопе обсерватории Пик-Терскол и 31 октября на самом большом телескопе Крымской обсерватории - 2,6-метровом зеркальном телескопе имени академика Шайна (ЗТШ). Фотометрические наблюдения астероида проводились также на обсерватории Скалнате Плесо в Словакии и на телескопе МТМ-500 КрАО.