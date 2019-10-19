К Земле летит астероид диаметром в километр

По данным NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября в 20:21 мск. Для Земли астероид угрозы не представляет: он пройдет от планеты на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны или в 0,04 астрономических единицах (1 а.е. равна расстоянию между Землей и Солнцем).