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СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
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РИА Новости

СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан

09:02 07.12.2019 (обновлено: 09:37 07.12.2019)
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© REUTERS / U.S. Navy/Patrick NicholsВоенно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
© REUTERS / U.S. Navy/Patrick Nichols
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. После стрельбы на военной базе "Пенсакола" во Флориде власти США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник.
О стрельбе на базе стало известно накануне вечером. Погибли четыре человека, включая стрелка, еще семеро получили ранения. Детали происшествия пока не разглашаются.
Полиция на месте преступления
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По данным телеканала, стрелком был Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил на базе обучение по программе для иностранных военнослужащих. Всего по ней обучаются около полутора тысяч человек, большинство — граждане Саудовской Аравии, которая участвует в программе с 1970-х годов.
Как заявило саудовское посольство в Вашингтоне, король Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд поручил спецслужбам сотрудничать с американскими ведомствами, чтобы "выявить информацию, которая поможет определить причину ужасного нападения".
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Стрельба на авиабазе во ФлоридеСаудовская АравияФлоридаСШАВ мире
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