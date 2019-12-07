СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. После стрельбы на военной базе "Пенсакола" во Флориде власти США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник.
О стрельбе на базе стало известно накануне вечером. Погибли четыре человека, включая стрелка, еще семеро получили ранения. Детали происшествия пока не разглашаются.
По данным телеканала, стрелком был Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил на базе обучение по программе для иностранных военнослужащих. Всего по ней обучаются около полутора тысяч человек, большинство — граждане Саудовской Аравии, которая участвует в программе с 1970-х годов.
Как заявило саудовское посольство в Вашингтоне, король Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд поручил спецслужбам сотрудничать с американскими ведомствами, чтобы "выявить информацию, которая поможет определить причину ужасного нападения".